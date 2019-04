Grâce présidentielle : Khalifa Sall n'est pas sur la liste des 1066 libérés

Ni le nom de Khalifa Sall, encore moins celui de son co-détenu, Mbaye Touré, ne figurent sur la liste des 1066 prisonniers graciés, hier, par le Président Macky Sall à l'occasion du 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.



En effet, d'après une source de l'administration pénitentiaire, ces deux responsabilités ne sont pas prises en compte par le décret signé hier par le chef de l'État et notifié aux autorités concernées.

"Khalifa Sall et Mbaye Touré ne font pas partie de la liste des 1066 graciés, en tout cas, pour ce qui concerne le décret présidentiel qui a été notifié hier", signale notre interlocuteur. Qui précise, cependant, que rien n'interdit au président de la République de signer un autre décret pour accorder une grâce à qui il voudra.



Pour rappel, il y a quelques jours, des informations faisaient état d'une éventuelle libération de l'ex-maire de Dakar et de son coaccusé Mbaye Touré lors de la fête du 4-Avril. Il n'en est rien, si l'on en croit notre source.