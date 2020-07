Gracié alors qu'il purgeait une peine pour meurtre, "Assassin" tue encore un jeune avec une paire de ciseaux

Il a récidivé. "Assassin", un malfaiteur arrêté il y a quelques années par le commissariat des Parcelles assainies à la suite d'un meurtre, jugé et condamné, a encore été arrêté. Gracié lors de la fête de Korité, il a encore tué un jeune homme, cette fois-ci aux Hlm, avec une paire de ciseaux, a appris iGfm. Il a été arrêté à la gare routière des baux maraîchers alors qu'il s'apprêtait à quitter Dakar.



Il se fait appeler "Assassin". Il est connu dans le milieu interlope sous ce sobriquet. Il y a quelques années, il a été arrêté aux Parcelles assainies par la police à la suite d'un meurtre.



Jugé et condamné, "Assassin" purgeait sa peine au Camp pénal de liberté 6. Lors de la fête de Korité, il fait partie des 1021 détenus graciés par le chef de l'Etat, Macky Sall, a appris iGfm. L'on pensait qu'il avait fait amende honorable. Que non !



Dans la nuit du vendredi au samedi, vers 1 heure du matin, selon des informations d'iGfm, il a encore tué un jeune homme du nom de Matar Ndiaye, habitant aux Hlm. Il lui a asséné plusieurs coups de ciseaux avant de prendre la fuite.



La police a immédiatement ouvert une enquête et des recherches entreprises pour le retrouver. Heureusement, les éléments de la Brigade de recherches de la Sureté urbaine sont parvenus à le localiser à la gare routière des baux maraîchers où il a été surpris et arrêté. Il était confortablement assis dans un véhicule en partance pour Kaolack. Sa destination finale était la Gambie.