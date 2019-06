Graduation de son fils aux USA- Le célèbre Mathiam pose tout heureux avec sa famille

Pour des parents, lorsqu'un membre de la progéniture décroche son diplôme, plusieurs sentiments se mêlent : fierté, joie, bonheur... Tel est le cas chez le DG de l'entreprise EMC Mamour Ba Thiam plus connu sous le pseudonyme de Mathiam. Lequel, séjourne depuis quelques jours au pays de Trump (à Connecticut) pour assister à la cérémonie dite "graduation" de son fils Mohamed Tidiane Thiam.

Normal que Mathiam , sa soeur Astou Diallo (qui séjourne également aux USA) et toute sa famille soient aux anges car un diplôme n'est pas seulement un morceau de papier, c'est aussi la reconnaissance d'un travail acharné et le résultat de nombreuses années passées à étudier.

Dakarposte souhaite bon vent au jeune Tidiane Thiam, digne héritier de son pater!