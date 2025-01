Grand-Dakar : Elle trucide son nouveau-né et l'abandonne au monument de la Renaissance

S. Cissé, une femme de ménage, a poignardé son nouveau-né à Grand-Dakar. Et pour maquiller son crime, elle a mis le corps dans un sac avant de le déposer derrière le monument de la Renaissance, à Ouakam. Âgée de 24 ans, elle et son ex-petit ami I. Ndiaye ont été présentés, ce mardi, au procureur.





Originaire de Pout, S. Cissé est venue à Dakar où elle a été recrutée à Grand-Dakar comme ménagère. Âgée de 24 ans, elle a fini par nouer une relation amoureuse avec le nommé I. Ndiaye, cousin de sa patronne. Les deux amoureux vivaient sous le même toit.



Mais leur idylle s'est ébruitée lorsque S. Cissé a contracté une grossesse indésirable. Après son accouchement sans assistance, elle a poignardé son nouveau-né. Ensuite, elle l'a enveloppé avec les habits qu'elle portait au moment de l'accouchement, avant de le mettre dans un sac et est allé le déposer derrière le monument de la Renaissance, à Ouakam.



Ayant constaté des changements sur sa morphologie, la femme de ménage S. Cissé a été emmenée par sa patronne en consultation au centre de santé Gaspard Camara. Après examen, le personnel médical a confié au commissaire Adama Wele, chef de service du commissariat de Grand-Dakar, qu'une patiente aurait accouché récemment avant de se débarrasser de son nouveau-né.



Séance tenante, les policiers ont effectué un transport dans cette structure sanitaire. La domestique S. Cissé a déclaré aux enquêteurs avoir accouché d'un mort-né dans son lieu de travail. "J'ai gardé le corps jusqu'au lendemain pour l'enterrer à la plage de Mermoz, sans aucune assistance", a-t-elle tenté de faire croire aux policiers lors de son interrogatoire sommaire.



Pour le médecin traitant, sa situation sanitaire nécessite une prise en charge. S. Cissé a alors été hospitalisée sous surveillance policière. Après ses soins, la domestique a fini par avouer son crime, après un interrogatoire au fond. Elle est tombée enceinte de l'œuvre du cousin de sa patronne selon sa version des faits. "I. Ndiaye m'avait conseillé de me débarrasser de ma grossesse. J'ai déposé mon nouveau-né derrière le monument de la Renaissance", a-t-elle avoué.



En sa compagnie, les hommes du commissaire Wele se sont rendus à l'endroit où elle avait déposé le sac macabre, entre les rochers situés derrière le monument de la Renaissance.



Mais le corps sans vie avait été déjà découvert et la gendarmerie de Ouakam avait ouvert une enquête pour retrouver la coupable. Les forces de défense et de sécurité ont collaboré pour la poursuite de l'enquête. À cet effet, les résultats de l'autopsie ont été mis à la disposition des policiers de Grand-Dakar.



Il ressort du dossier médical que le nouveau-né a été mortellement poignardé, selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Interpellé par les policiers de Grand-Dakar, I. Ndiaye a nié être l'auteur de la grossesse de S. Cissé. Mais l'exploitation du téléphone de cet éleveur a permis aux enquêteurs de découvrir des indices graves et concordants motivant son placement en garde à vue pour complicité dans cette affaire.



Au terme de l'enquête, S. Cissé et son ex-petit ami I. Ndiaye ont été présentés, ce mardi, au procureur de la République. Ils sont poursuivis respectivement pour infanticide et complicité.





















































































seneweb