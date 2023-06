Grand-Yoff : ivre, Albert Y. terrorisait ses voisins de quartier avant de finir avec une peine de 2 ans.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 25 mai dernier, le prévenu Albert Y., au lieu de faire son mea-culpa et de s'excuser devant le tribunal, a essayé d'être désagréable.

Mais le maître d'audience a été assez courageux pour le corriger à la hauteur de ses actes. Poursuivi pour menace de mort, violence par voie de fait, coups et blessures volontaires avec une incapacité temporaire de travail de 5 jours au préjudice Ndèye F. Nd, le mis en cause a nié les faits. En soutenant avoir répondu aux provocations de la partie civile. "Ce jour-là, j'étais ivre parce que je suis chrétien et j'ai l'habitude de boire. Mais je n'ai menacé personne. D'ailleurs, je n'ai jamais sorti de couteau", se dédouane-t-il.

Quant à l'un des plaignants, Mor N. a laissé entendre qu'à l'enquête préliminaire le prévenu l’avait trouvé assis devant la maison du prévenu et il l'a insulté avant de lui demander de quitter les lieux. "Quand il m'a trouvé devant chez lui, il m'a ordonné de quitter les lieux avec violence. Il m'a brutalisé et a déchiré mes habits. J'ai juste réagi à ses attaques, je ne l'ai jamais menacé avec un couteau", a-t-il expliqué aux enquêteurs.

S'agissant de la dame, Ndèye F. Nd., elle a fait savoir dans le procès-verbal que cela fait 4 ans qu’ils ne se parlent pas. Par contre, elle avoue qu'elle n'a fait que se défendre avant de déclarer qu'elle avait envoyé sa bonne à la boutique pour acheter de l’huile et Albert Y. lui a interdit l’accès parce que soit disant, il l'avait devancée dans le comptoir. « Il a avancé qu'il devait acheter d'abord sa cigarette », a fait savoir la partie civile à l'enquête préliminaire. La dame de révéler que sous le coup de l'alcool, il mène la vie dure à ses voisins. La preuve, il était ivre au moment de son interpellation.

Prenant la parole, le représentant du ministère public qui a relevé la constance des faits, a requis 2 ans ferme. Assurant sa propre défense, le prévenu Albert Y. a préféré se taire.

En rendant son verdict, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré le prévenu coupable avant de le condamner à 2 ans dont 6 mois ferme.























dakaractu