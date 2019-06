Mme Victoria Billing OBE a été nommée ambassadrice de Sa Majesté auprès de la République du Sénégal et ambassadrice non-résidente auprès de la République du Cap-Vert. Elle remplace à ce poste M. George Hodgson, qui sera muté à un autre poste du service diplomatique. Mme Billing prendra ses fonctions en juillet 2019. Mme Billing est mariée et mère de trois enfants et elle a été entre 2006 et 2008 consul général adjoint à Jérusalem













dakaractu