Grave accident de Louga : le point des pompiers

Cinq vies perdues et plusieurs blessés graves. C’est le bilan de l’accident de «l'horaire » de Dagana, qui a fait un dérapage sur la chaussée avant de se renverser,.



«Il y avait 37 passagers et 5 ont perdu la vie. Il y a eu 17 blessés graves et 15 autres blessés légers. Ils ont été évacués à l’hôpital de Louga», a indiqué le lieutenant Ousseynou Ndiaye du groupement des sapeurs-pompiers.





Il renseigne que c’est vers 10 heures, dans la matinée, qu’ils ont été contactés. Et au vu de la situation, il s’agit d’un dérapage suivi de renversement.































































igfm