Grave révélation de Gora Khouma : « les douaniers laissent passer les frontières, toute voiture qui paie 25 000 FCFA »

Gora Khouma a révélé la grosse corruption qui entoure le travail de ces derniers sur les routes.

« Les douaniers laissent passer les frontières toute voiture qui paie 25 000 francs. Tous les chauffeurs le savent. Dès que tu paies cette somme, ils ne contrôlent pas ta voiture, quelle que soit la marchandise que tu transportes. Si tu ne paies pas, ils te demandent de payer des manœuvres à hauteur de 100 000 francs pour débarquer la marchandise et contrôler. Vous comprendrez que tout le monde paie ces 25 000 francs et passe. C’est extrêmement grave. C’est scandaleux », a déclaré Gora Khouma sur la RFM , selon qui, tout et n’importe quoi rentre dans ce pays.











leral