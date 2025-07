Grèce : plus de 1 200 migrants interceptés en provenance de Libye

Selon les autorités, de nombreux navires de fortune ont été repérés entre les 6 et 8 juillet, obligeant les forces maritimes à multiplier les opérations d’interception. Les plages isolées de Gavdos se retrouvent jonchées de bateaux abandonnés et de canots pneumatiques, utilisés pour traverser environ 350 kilomètres de mer dans des conditions précaires.



La pression migratoire est telle que les responsables régionaux de Crète ont lancé un appel urgent au gouvernement grec pour un renforcement des moyens logistiques et humains.



Depuis le début de l’année, environ 8 000 migrants auraient atteint la Crète, selon un bilan communiqué par le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis. Ce dernier a annoncé un accroissement des patrouilles navales et des garde-côtes dans la zone sud de l’île.



La situation en Méditerranée orientale reste volatile. Elle coïncide avec la visite du ministre grec des Affaires étrangères, Giorgos Gerapetritis, en Libye. Celui-ci s’est entretenu avec les deux principales autorités politiques du pays afin d’aborder à la fois la gestion des flux migratoires et les contentieux maritimes persistants.



Sur place, des témoignages font état de violences. Un migrant originaire du Soudan du Sud a indiqué à l’agence Associated Press que certains passagers avaient été battus par des passeurs et soumis à des demandes financières supplémentaires en mer.



Face à l’urgence, une mission européenne menée par le commissaire Magnus Brunner est attendue cette semaine en Libye, avec la participation de responsables grecs, italiens et maltais. Objectif : inciter Tripoli à agir davantage pour freiner les départs en direction de l’Europe.