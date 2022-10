Grève : Port de brassards rouges à la Sen’Eau

Des perturbations planent à la Sen’Eau. Les travailleurs affiliés à l’intersyndicale annonce un mouvement d’humeur.



Cette grève commence ce lundi 17 octobre 2022 par un port de brassards rouges. Elle sera suivie d’un mot d’ordre de 24 heures qui sera décrété demain, mardi 18 octobre.



Les syndicalistes dénoncent, de la sorte, des mesures jugées arbitraires et une entrave à la liberté syndicale. Ils s’érige en bouclier contre la direction générale.



« La Direction Générale tente par tous les moyens d’empêcher le camarade Mouhamadou Rassoul Mbaye de siéger au Conseil d’Administration, suite à son refus de servir les intérêts de la Direction Générale en lieu et place de ceux des travailleurs qui l’ont élu et qui sont dépositaires des 11% des parts d’actions de la Sen’eau » ont regretté ces travailleurs.



L’intersyndicale fustige des « actes délictueux » de la direction. « Le refus de mener des négociations sérieuses pour l’augmentation des salaires des travailleurs à 40% conformément au mémorandum de 2018 ; la dégradation des conditions de travail qui installe le personnel dans une forme de précarité sans précédent ; les affections sanctions, arbitraires pour faits de grève ; les promotions internes non basées sur le mérite » sont entre autres les manquements notés au sein de l’entreprise.





































































Le Quotidien