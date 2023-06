Grogne des agents recenseurs : Le ministre des finances annonce le paiement intégral des 5 milliards de salaire ce mardi

Le ministre Moustapha Bâ vient de donner une réponse qui devrait être un soulagement aux agents recenseurs qui ont, depuis quelques jours envahi les médias pour dénoncer leur malaise : le non paiement de leurs arriérés de salaire.

Le ministre des finances et du budget a annoncé devant la représentation parlementaire lors des débats d’orientation budgétaire de ce lundi, que les paiements qui ont débuté depuis vendredi vont se poursuivre ce mardi et un montant de 5 milliards sera débloqué à cet effet.































































dakaractu