Gros clash entre Astou Dione et Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, l'invité quitte le plateau

Séquence tendue entre la journaliste de la 2STV et l’ancien député, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.



Excédée, la journaliste a même sommé son invité de quitter le plateau. Tout est parti d'une pique de Abdou Bara Dolly : "Vous refusez d'admettre ce que j'ai dit parce que vous êtes proches d'eux (des nouveaux gouvernants)".



Ce qui a mis Astou Dione dans tous ses états. "Si vous le redites, vous quittez le plateau. On ne peut pas faire une émission sans respect et sans considération. Et vous ne m'imposez pas comment je pose mes question".



Les deux ne s'entendront plus et Cheikh Abdou Bara Dolly va finir par quitter le plateau.