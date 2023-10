Grosse perte pour Futurs Médias- La brillante journaliste Marie Louise Ndiaye démissionne de l'Obs pour..."convenances personnelles"

Vous n'avez pas la berlue ! D'ici, nous en voyons qui seront, à n'en point douter, déçus et blessés de cette surprenante nouvelle.En effet, dakarposte, qui a ses radars fureteurs à des niveaux jusque-là insoupçonnés, est en mesure de révéler que la brillante journaliste de l'Observateur, Marie Louise Ndiaye, a finalement rendu le tablier."J'ai jeté l'éponge pour convenances professionnelles. Ecoutez, je ne peux pas entrer dans les détails. Sachez que je quitte le groupe Futurs Médias, l'Obs, la Tfm ...comme j’y suis entrée : libre, fière et digne. Pour le dire à manière, il y a eu des roses et les épines comme cela se passe un peu partout dans ce monde futile et périssable pour paraphraser l'autre ... Mais, je préfère garder le meilleur, pour que demain soit plus beau et – je l’espère vivement – paisible, pour tous. Permettez-moi de dire, publiquement, ma reconnaissance, à mon Directeur Général, aux responsables, employés, entre autres pour leurs marques de confiance et d’estime à l’égard de ma modeste personne. Travailler dans ce groupe de presse fut un privilège inespéré pour l’enfant de la "Petite-Côte" que je suis.Bref, à tous mes anciens collègues, je dis " merci ", " bon vent ", et leur souhaite de réussir.Je continuerai d’y contribuer (s’ils en ont convenance) même en dehors de la maison. Promis. Je quitte Futurs Médias, avec le sentiment du devoir accompli ; et le bonheur que procure la sensation d’avoir contribué, à ma manière, à baliser les voies vertueuses, de ce qui sera indubitablement, tôt ou tard, la modernité de la presse Sénégalaise. À très vite !"Qu'on la porte dans son coeur ou pas, elle a crevé l’écran alors qu’il officiait à Tfm lors des très suivies "Quartier Général" ,durant le mois béni de Ramadan , du fait de ses prises de positions publiques remarquées.Ses proches, confrères, consoeurs, entre autres désormais ex collaborateurs du groupe de presse à l'actif de "You", s'accordent à décrire Marie Louise comme une âme pure, humaniste au sens noble du terme, au caractère affable, à l'esprit aiguisé, qui a tous temps pris sa belle plume pour "pondre" à sa manière, qui ne court pas les rues, des papiers de haute facture.Nantie de diplôme, devenue l’objet de convoitise de plusieurs médias, il nous revient qu' elle a affuté ses armes à l'Obs en ...2010.La belle pépée, au teint d'ébène, tant magnifié par feu "Léo Poète", préférera retourner à Futurs Médias après six mois passés à "Nettali" et trois mois "Banc Diakhlé", sous la coupe du perspicace Ibou Fall" où on lui prédisait un brillant avenir.Sa particularité réside dans les grands genres : enquêtes et reportages. Très méticuleuse et perfectionniste, elle va selon un rythme personnel. Les comptes-rendus ne font pas partie de ses priorités. Les innombrables papiers signés dans l'Obs sont assez révélateurs.En un mot comme en mille, dans le milieu des médias où les hommes figurent en tête, quelques femmes se démarquent, Marie Louise Ndiaye a fini par prouver qu’elle fait partie de cette élite des femmes journalistes dont le Sénégal peut s'enorgueillir . Chapeau bas chère consoeur et bon vent !njaydakarposte@gmail.com