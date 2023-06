Grosse perte pour cette pièce maitresse de l'APR ! Adja Rougui Bousso a perdu son petit frère, Mouhamadou Mansour

Encore la grande faucheuse, serait-on tenté de dire!

En effet, la rédaction de dakarposte a appris le décès inattendu de Mouhamadou Mansour, petit frère d'Adja Rougui Bousso. Cette dernière, qui n'est plus à présenter, responsable politique de l'APR à Grand Dakar, est membre du Conseil économique et social.



Il nous revient que le défunt est décédé des suites d'une courte maladie à l'hôpital Fann.



Décrit "affable, pieux, d'une humanité exquise pour ne pas dire contagieuse", Mansour Lam, mort à l'âge de...20 ans, était, selon ses proches, une personne incroyable, exemplaire "machallah" à bien des égards.



Aux dernières nouvelles, Mansour a été enterré ce mercredi 14 Juin 2024 au cimetière musulman de Yoff.



Dakaposte présente ses sincères condoléances à Rougui Bousso, à toute sa fratrie éplorée, mais également aux militants et responsables de la mouvance Présidentielle.



Rougui, nous vous gardons dans nos pensées et prions pour que vous trouvez la force et le courage de traverser cette période difficile.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!













njaydakarposte@gmail.com