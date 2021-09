Grosse perte pour la Médina- Le célèbre Bass Less Diagne chanté par Youssou Ndour n'est plus!

Encore la grande faucheuse! Dakarposte a appris que cet ancien douanier, répondant au nom de Bassirou Less Diagne, a tiré sa révérence.



Bass Less Diagne, comme on le surnomme affectueusement, est décédé hier soir.



Cet illustre Médinois a été surtout rendu célèbre par l'une des chansons de Youssou Ndour intitulée "Yalaay Dogaal" ( nous publions d'ailleurs l'audio du morceau ci-dessous).





Toute la rédaction de dakarposte présente ses condoléances à sa famille éplorée, aux "soldats de l'économie", mais aussi et surtout à l'Artiste multidimensionnel Youssou Ndour.



Qu'Allah accueille Bassirou Less Diagne dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!









