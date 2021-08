Grosse perte pour la culture Sénégalaise et la...Médina- Le "Tambour Major" Makha Seck rejoint son mentor Doudou Ndiaye Rose dans l'au delà

Dakarposte a appris que le percussionniste, virtuose à l'image de son mentor feu Doudou Ndiaye Rose, est décédé à Dakar.

Il nous revient de ses proches que Makha Seck faisait face à des problèmes de santé sans que leur nature n'ait été précisée. Il n'aura pas survécu à la maladie dont il était atteint.

Celui que nombre de Médinois surnommaient affectueusement "Makha Faboly" a, malheureusement, livré son dernier souffle ce lundi matin plongeant dans un profond accablement le vieux fief qui a vu tant de sommités dont son regretté ami et mentor Mamadou Ndiaye dit Doudou Ndiaye Coumba Rose.



La maison mortuaire sise à la rue 11 x 12, en plein coeur de la Médina, a été spontanément assaillie par une cohue venue de partout.



Les témoignages et hommages concernant Makha Seck ont afflué. À qui mieux-mieux.



Le défunt n'était pas savoir que sans la passion, difficile de s’enflammer. Pour ainsi dire qu'il était passionné comme de "sabar". Constamment jovial, il était un homme pudique. En clair, "Pa Makha", qui avait une prédisposition naturelle aux rythmes, a caché les choses aussi longtemps qu'il a pu.



" Il était simple et il disait également qu' être humble, c’est aussi réaliser qu’au final, on n’aura jamais fini d’apprendre notre instrument, que le monde de la musique est infini et qu’il ne tient qu’à nous de savoir quel continent on a envie d’aller explorer. Bref, Pa Makha m'a une fois confié que l’humilité c’est un garde-fou qui nous permet de garder la fraîcheur de nos débuts, et le plaisir de pratiquer notre instrument. Il adorait également rendre les autres heureux" témoigne quoi qu'affligé un jeune Médinois avant de renchérir: "Il me répétait que même avec beaucoup d’années d’expérience, des compétences techniques qui ne courent pas les rues, on a toujours à apprendre. Parfois apprendre à en “mettre moins”. Apprendre à faire plus simple. Apprendre finalement que plus on en sait, et plus on réalise qu’on se sait rien. L’humilité c’est de pouvoir jouer avec des musiciens “qui n’ont pas notre niveau”



Le célèbre Youssou Dieng, "frère siamois" de Waly Seck, opinera du bonnet avant de confier qu'il s'est fait les dents (entendez faire son apprentissage) au "sabar" auprès de son oncle Makha Seck.



Il a eu à former des virtuoses du sabar. Parmi eux, Doudou Ndiaye (homonyme de son mentor), Baba Sèye, Tally Mbaye, Youssou Dieng "himself" pour ne citer qu'eux d'autant que la liste est loin d'être exhaustive.



Ce véritable pionnier de la culture Sénégalaise était au nombre du grand orchestre à géométrie variable – de 20, 50 ou 100 percussionnistes – à l'actif du défunt Mamadou Ndiaye dit Doudou Ndiaye Coumba Rose. Avec ce dernier, il a presque parcouru ce monde futile et périssable. Leur palmarès est assez impressionnant: une panoplie de "jam session" avec d'illustres interprètes de la trempe de Maurice Béjart, Miles Davis, les Rolling Stones...



Toute la rédaction de dakarposte présente ses condoléances à la famille éplorée du défunt "Tambour Major", à l'univers du ferment de la vie (la culture) mais aussi et surtout au monde de la lutte dont il était également aficionado.



"Pa Makha" laisse orphelin son épouse et deux bouts de bois de Dieu (Doudou Ndiaye et Oumy Sène).



Que la terre de Diamalaye où il repose désormais lui soit légère! Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !









