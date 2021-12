Grosse perte pour la famille de feu Habib Faye- Trois ans après le décès de l'illustre bassiste, sa soeur Mame Marie Faye, tire sa révérence aux USA

Encore la grande faucheuse! En effet, dakarposte a appris que la frangine du défunt bassiste du Super Etoile (feu Habib Faye) est décédée.

Mame Marie Faye, puisqu'il s'agit d'elle, a, nous souffle t'on, quitté ce monde futile et périssable aux Etats Unis d'Amérique (USA) où elle était établie.

Toute la rédaction de dakarposte compatit à la douleur et présente ses condoléances émues à la fratrie Faye éplorée ainsi que tous les habitants de "Sicap Rue 10" et au monde la Culture.

Que son âme repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!