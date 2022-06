Grosse perte pour le DG de COMTEL- Cheikh Fall a perdu sa grande soeur

Comme disait l'autre, le commun des musulmans est conscient de la finitude de la vie terrestre, autrement dit, l’homme -au même titre que la femme- ne vient pas sur terre pour y rester éternellement. C’est Dieu qui a créé l’homme d’argile ; puis au moment où Il dépose ce qu’Il veut dans la matrice de la mère, Il lui fixe un terme, c’est-à-dire la durée de sa vie. Et, lorsque ce terme arrive, nul ne peut ni le retarder d’une heure ni l’avancer.



Dakarposte a appris que le sympathique Directeur Général de l'entreprise COMTEL est endeuillé. En effet, Cheikh Fall a perdu sa grande soeur, Marième.



Il nous revient que la défunte repose désormais à Yoff.



Les condoléances seront reçues ce samedi aux Maristes.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à l'administrateur de COMPTEL, Cheikh Fall, à son personnel, bref à toute sa fratrie éplorée...



Que l'âme de feue Marième Fall repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!