Grosse perte pour le Pr Macky Sall...Cheikh Mbacké Sakho, conseiller spécial du chef de l’Etat, chargé des affaires religieuses, n'est plus !

Dakarposte a appris la triste nouvelle de sources médicales. En effet, ce proche parmi les plus proches collaborateurs du chef de l'Etat, longtemps alité, a finalement tiré sa révérence.



Le conseiller spécial du chef de l’Etat, chargé des affaires religieuses, Cheikh Mbacké Sakho, est décédé des suites d'une longue maladie, à l'hôpital Principal de Dakar.



Aux dernières nouvelles, une cérémonie de levée du corps est prévue ce jeudi à 10h à la devanture de la morgue de l'hôpital Principal. Il nous revient que ce "mouride sadikh", réputé "serviable, humble et généreux", homme de l'ombre de celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif, sera ensuite inhumé à Touba





Toute la rédaction de dakarposte compatit et adresse ses condoléances au Président Macky Sall, à l'ensemble des ministres, responsables et militants de la mouvance présidentielle.



Qu'Allah accueille le défunt Cheikh Mbacké Sakho dans son paradis céleste au même titre que toule Oumah Islamique!