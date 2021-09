Grosse perte pour le Président Macky Sall... Elhaj Khaya Guèye n'est plus!

Pour dire le moins, l'APR, son chef de file, les responsables, militants entre autres membres de BBY sont profondément secoués et très tristes d'apprendre la disparition brutale du célèbre Elhaj Khaya Guèye. Qui, nous souffle t'on, était un inconditionnel du Président Macky Sall "profondément bon, humain et engagé".



Cette pièce maîtresse du parti marron, qui s'illustrait dans les émissions interactives intitulées "wax sa xalat" avait réussi à faire l'unanimité.

D'aucuns gardent de cet illustre fils du département de Pikine (précisément de Thiaroye sur mer) son sourire, sa modestie, sa gentillesse, ses remarques également, toujours pondérées, pertinentes mais aussi et surtout fraternelles sous le couvert d'une hésitation pudique.



"Bref, les mots sont bien faibles pour exprimer la douleur ressentie à la perte d'un camarade de parti pour qui être humain n'était pas un vain mot. Discret, mais doté de mots toujours riches de sens, Khaya savait analyser avec finesse et parler juste. Le vide qu'il laisse en chacun d'entre nous est immense. Nous perdons un grand militant, exemplaire, chaleureux, un ami loyal à la gentillesse inégalée.​ Nous conserverons de lui non seulement ses compétences, mais aussi cette disponibilité à l'écoute de toutes et de tous, tout le temps. Les mots sont difficiles à exprimer dans de pareilles circonstances. Il nous manquera et nous lui rendons hommage. Qu'Allah lui accorde le paradis. " consentira à témoigner, Malal Diallo Pithie, étreint par l'émotion, à l'égard du défunt Khaya Guèye.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie éplorée, à son mentor politique, bref aux militants et sympathisants de l'APR,...entre autres. Qui, depuis l'annonce de la triste nouvelle, vivent un moment particulièrement difficile.













