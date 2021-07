Grosse perte pour le célèbre entrepreneur Oumar Bao Junior...Son papa, Elhaj Ibrahima Bao est décédé...

L’amour du cheval est intimement lié au destin de nombreuses personnalités. Que ce soit à travers la possession d’écuries, l’intérêt pour le polo, les courses de chevaux, les concours de saut d’obstacles, l’équitation de loisirs, et surtout l’accompagnement de leurs enfants ou chevaux jusqu’en compétition, le cheval fait partie intégrante de leur vie.



Nombre de chefs d’entreprise, banquiers, avocats, magistrats, entrepreneurs, acteurs politiques, journalistes pour ne citer qu'eux s’adressent un clin d’œil complice quand les conversations virent sur les équidés et se mettent à en parler avec émotion, sans plus compter leur temps. Parmi eux, le vieux Elhaj Ibrahima Bao. Son amour indescriptible pour les chevaux, il le partage avec sa fratrie, particulièrement sa progéniture.

Malheureusement, "Pa Bao", comme on le surnommait affectueusement, a tiré sa révérence.



En effet, dakarposte a appris de sources médicales que cet illustre propriétaire de chevaux, pater du non moins célèbre Oumar Bao, est décédé ce mercredi, des suites d'une maladie.



Aux dernières nouvelles, il sera enterré à Touba.



Toute la rédaction de dakarposte compatit à la douleur et présente ses sincères condoléances à la famille Bao éplorée (Oumar, Dame, Joe, ...) et à tout l'univers équestre.





Qu'Allah lui accorde le paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique













