Grosse perte pour le monde équin du SÉNÉGAL- Mort du cheval "COTONOU 2", vainqueur du Grand Prix du chef de l'Etat

Dakarposte a appris la triste nouvelle de sources proches du propriétaire de cet illustre cheval. En effet, "COTONOU 2" (nom du pur-sang vainqueur du grand prix du chef de l'Etat ) est mort aux galops d'entrainement dans l'écurie d'Oumar Bao à Sangalcam.



Joint au téléphone, un des frères de Bao, étreint par l'émotion, de laisser entendre: " OTONOU 2 était le meilleur cheval de sa génération. Sa dernière course remonte au 26 janvier 2020, qu'il a largement remporté."



Le propriétaire de "COTONOU 2" (Oumar Bao) inconsolable



Et notre interlocuteur de renchérir : "Vous conviendrez avec moi que des représentations préhistoriques au symbolisme religieux, le cheval occupe une place majeure dans la culture. Bao, c'est connu, est un passionné de chevaux. Sa vie se confond au monde équin. Il m'a une fois confié que ce qui l'a le plus frappé la première fois qu'il a vu ce cheval baptisé COTONOU 2 c’est son aspect gracieux. Quoi de plus beau qu’un cheval galopant librement, les crins au vent, la queue en panache. Et quelle puissance. On sentait les vibrations de ce cheval s’intensifier à mesure que le rythme effréné des sabots qui martèlent le sol se rapproche. Il fallait voir Bao aux anges lorsqu'il apercevait ce cheval. "Je ne vois pas ce qui pourrait pu être plus fascinant qu’un cheval" a 't'il lâché une fois l'entrainement .

En fait, Bao, propriétaire d'autres chevaux, apprécie regarder un cheval galoper et jouer dans un pré, particulièrement "COTONOU 2". Nous, membres de l'écurie, l’avons tous vu galoper dans tous les sens, décocher des ruades à tout va, changer de pied en l’air, s’arrêter en glissant sur les jarrets pour faire demi-tour sur place en repartant de plus belle dans l’autre sens. Et nous l’avons vu aussi faire quelques foulées, 5 ou 6 tout au plus de passage, nuque haute, chanfrein à la verticale, queue en panache dans cette allure aérienne et majestueuse. C'était un cheval sain de corps et d'esprit et si vous possédez un tel étalon tous les rêves deviennent possibles. Et lorsque le cheval se plaît dans sa discipline, il donne le meilleur de lui même. Pour ainsi dire que ce n'est pas fortuit que COTONOU 2 a finalement remporté le Grand Prix du chef de l'Etat édition 2019. Malheureusement, cette légende nous a prématurément quitté. Inutile de vous dire que Bao est abattu. Il s'est d'ailleurs enfermé depuis qu'on lui a annoncé la triste nouvelle.