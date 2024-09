Groupe Futurs Médias : une restructuration impactant des centaines d’emplois…

Un vent de restructuration va souffler au sein du Groupe Futurs Médias (GFM), selon des sources bien informées. Face aux difficultés économiques que connaît l’entreprise, la direction générale procédera à des suppressions de postes dans les jours à venir. Une centaine d’emplois seraient concernés.



Youssou Ndour, qui a longtemps freiné les velléités de la direction générale de procéder à ces licenciements, n’y voit désormais plus d’inconvénient. La situation morose de l’entreprise, marquée par des retards dans le paiement des salaires, l’a contraint à accepter cette restructuration.



Nos sources indiquent que cette restructuration vise à dégraisser les effectifs. Le groupe GFM, qui compte plus de 600 personnes, procédera à des suppressions de postes concernant entre 100 et 200 employés.



Fleuron du paysage médiatique sénégalais, le groupe GFM comprend des médias tels que le quotidien L’Observateur, la radio RFM, le site IGFM, la télé TFM et le quotidien sportif Record.























































































