Groupe GFM – "You" nomme sa femme, Aïda Coulibaly, Directrice du Marketing

L’on n’est jamais mieux servi que par soi-même ou par les siens. Cet adage, Youssou Ndour l’a bien compris qui n’a jamais manqué de nommer ses proches à des postes de responsabilités au sein de son groupe. C’est ainsi qu’après, son frère et son fils qui dirigent le groupe, il vient de nommer sa femme, Aïda Coulibaly au poste stratégique de Directrice du Marketing. Celle-ci va ainsi gérer désormais l’image de la TFM et de tout le groupe de presse. Elle remplace à ce poste une certaine Mme Sarr qui tenait ce département d’une main de fer. Il appartient donc à madame Ndour d’assurer la bonne image de son mari et celle de ses sociétés. Dakarposte souhaite plein succès à la belle Aïda Coulibaly.