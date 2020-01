Guédiawaye: Nio Lank a déroulé sa caravane ce matin, un rassemblement prévu à Pikine dans l’après-midi

Le collectif Nio Lank a organisé une caravane ce vendredi matin. Prévue à 9h, la caravane a finalement pris son départ à 11h au rond-point du lycée Canada de Guédiawaye. Tout au long du parcours, qui est allé jusqu’à Pikine, en passant par le marché Sahm, Hamo 6 ou le marché Ndiarème, les responsables du collectif ont tenu des discours et distribué des flyers, réclamant la baisse du prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades. Une autre manifestation est prévue cet après-midi à Pikine. Tout ceci entre dans le cadre de la préparation de la grande journée de manifestation prévue le 10 janvier prochain.













leral

ACTUALITÉ