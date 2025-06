Guédiawaye : Un prestataire de la Senelec arrêté pour vol d'électricité

Agent prestataire de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), G.Ndiaye a été déféré ce vendredi par la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye pour vol d'électricité.



Que s'est-il passé ?



Un fait insolite et comique à la fois secoue Guédiawaye où un agent prestataire de la Senelec est trempé dans un scandale. Chargé de distribuer des factures aux clients, G.Ndiaye a outrepassé ses prérogatives en effectuant une installation frauduleuse contre une rémunération de 100 000 francs CFA.



Le prestataire incriminé a fait une installation directe à partir d'un poteau électrique pour fournir la coiffeuse N.Wade. Mais il a posé un compteur déjà déclaré volé au niveau de la SENELEC puis résilié dans le système selon des sources de Seneweb.



Plus tard, la dame N.Wade a été privée d'électricité. Après avoir constaté les faits, la senelec a coupé immédiatement le courant.



C'est dans ces circonstances que la coiffeuse a déposé une plainte contre l'agent prestataire G.Ndiaye qui a été arrêté par la sûreté urbaine de la police centrale de Guédiawaye.



Au terme de l'enquête, le mis en cause a été déféré ce vendredi.





























































seneweb