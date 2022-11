Guéguerre entre BBY et YAW à Pikine Ouest

La guerre est ouverte entre Benno Bokk Yakaar et la coalition Yewwi askan wi à Pikine Ouest. Rien ne va plus entre les deux camps.



A l’origine, la sortie au vitriol de Bah Diakhaté, activiste, responsable apériste et ancien directeur de Cabinet de l’ancien maire Pape Gorgui Ndong, accusant l’édile Cheikh Diop (Pastef) d’avoir détourné les ressources de la mairie, renseigne "L'As".







Une accusation qui a sonné comme une provocation à l'endroit de la coalition Yewwi askan wi. Ainsi, les deux coalitions ont commencé à se lancer des piques.