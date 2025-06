Guerre Iran-Israel : Le Sénégal évacue son personnel diplomatique et des expatriés !

«Nous avons déjà identifié tous les sénégalais qui veulent rentrer au pays car la situation est quand même grave et assez intense par rapport aux frappes aériennes sur l’Iran», a indiqué Yacine Fall, depuis Abuja.



La cheffe de la diplomatie sénégalaise, en marge du sommet de la Cedeao, indique que «le personnel diplomatique a été rapatrié avec des sénégalais qui étaient prêtes». Et puisque le ciel iranien est fermé, ils ont été rapatriés par la route jusqu’en Turquie.



«Donc il y a déjà un groupe qui est arrivé en Turquie et pris en charge par notre ambassadeur en Turquie», dit-elle. Et une fois que le deuxième groupe sera en Turquie, un vol sera organisé pour le rapatriement à Dakar.



































































































































































Igfm