Guerre des pétards : près d’une centaine de voitures vandalisées à Ouest-Foire

La fête de fin d’année est diversement célébrée dans le monde. Ce 31 décembre 2024, du « pur vandalisme » a été constaté, dans plusieurs localités du Sénégal. Les jeunes ont initié une « guerre des pétards » qui consiste à s’affronter entre camps, utilisant des pétards comme armes.







A Ouest-Foire, ce combat festif entre les jeunes de la zone et ceux de Nord-Foire a fait beaucoup de dégâts. D’après une source, plus d’une cinquantaine de véhicules ont été atteints par les projectiles et les feux d’artifice.





La gendarmerie a procédé à quelques arrestations.





















Seneweb