Guerre en Ukraine : Le président de Chelsea se retire et confie la gestion du club à…

Trois jours déjà que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Une initiative qui vaut à la Russie une batterie de sanctions de la part de la communauté internationale. Comme dans toutes guerres, les dégâts collatéraux existent et le président de Chelsea, Roman Abramovitch, l’a bien compris. Le milliardaire russe, propriétaire du club londonien depuis 2003, a annoncé qu'il déléguait la gestion et l'entretien du club à la Fondation des Blues.







« Pendant les presque 20 ans où j'ai été propriétaire du Chelsea FC, j'ai toujours considéré mon rôle comme celui d'un gardien du Club, dont la tâche est de s'assurer que nous sommes aussi performants que possible aujourd'hui, et de construire pour l'avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés. J'ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du Club. Je reste attaché à ces valeurs. C'est pourquoi je confie aujourd'hui aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea l'intendance et le soin du Chelsea FC. Je pense qu'ils sont actuellement les mieux placés pour veiller aux intérêts du Club, des joueurs, du personnel et des supporters », dit le communiqué publié par le club.





Une décision qui se justifierait par les sanctions que le Royaume-Uni pourrait infliger à l’homme d’affaires russe en raison de ses relations étroites avec Vladimir Poutine. Pour rappel, Roman Abramovitch aurait été interdit d'entrée sur le territoire britannique.