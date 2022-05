Guerre en Ukraine- Les Etats-Unis débloquent une enveloppe d’aide colossale de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine

Le Congrès américain a voté une gigantesque aide de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine, nouvelle illustration du soutien promis par Joe Biden à Kiev. Au sein de cette enveloppe, 6 milliards de dollars doivent permettre à l’Ukraine de s’équiper en véhicules blindés et renforcer sa défense antiaérienne. Près de 9 milliards de dollars sont également prévus pour assurer, entre autres, « la continuité des institutions démocratiques ukrainiennes », ainsi qu’un large volet humanitaire.



Après s’être cantonné à des armes vues comme défensives, Washington envoie désormais artillerie, hélicoptères et drones à l’armée ukrainienne, dont des soldats sont formés au maniement de ces armes aux Etats-Unis ou dans des pays tiers avant de retourner au front. Quelque 9 milliards de dollars des fonds que le Congrès a approuvés doivent aussi permettre aux Américains de regarnir leurs propres stocks d’armement.



« Les mesures d’aide à l’Ukraine sont bien plus que de la simple charité », a assuré le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, quelques heures avant que la chambre haute du Congrès n’approuve ces financements à une très large majorité. « La sécurité et les intérêts stratégiques américains seront façonnés par l’issue de ce conflit », a souligné l’élu.



Mi-mars, le Congrès avait déjà débloqué près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Fait rare dans un Congrès si habitué aux querelles politiques : ces 40 milliards de dollars de dépenses – l’équivalent du PIB du Cameroun en 2020 – ont bénéficié d’un très large soutien transpartisan.



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué « une contribution significative au rétablissement de la paix et de la sécurité en Ukraine, en Europe et dans le monde ».