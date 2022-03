Guerre en Ukraine: des restaurateurs russes menacés de mort en France

Pressions, lettres anonymes, menaces de mort... Plus d'une semaine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs restaurateurs russes installés en France font l'objet d'attaques du seul fait de leur origine.



À Paris, Georges Kazarian, à la tête de l'un des plus vieux restaurants russes de la capitale, reçoit quotidiennement des menaces et des insultes, qu'il consigne dans un petit carnet. Au point qu'il a été obligé de déposer une main courante, afin de bénéficier de la protection de la police, qui réalise des rondes autour de son établissement.



Une présence "plus souhaitée" en France

Diana Sarkisova, la gérante d'un restaurant russe à Lyon, a quant à elle reçu une lettre de menace et deux appels anonymes. Dans l'un des courriers, on lui enjoint de quitter l'Hexagone "dans les meilleurs délais" car sa présence "n'est absolument plus souhaitée en France".



Au téléphone, cette Russe arrivée à Lyon il y a sept ans, a été menacée de mort. "Les premières secondes j'ai été choquée, mais je ne crois pas que tous les Français pensent comme ça", a indiqué à BFMTV celle qui s'est toujours sentie parfaitement intégrée.



Depuis le début du conflit, son restaurant distribue gratuitement des repas aux réfugiés ukrainiens et russes, "qu'importe leur nationalité": "Il faut rester humain."



Une lettre similaire à Lille

Comme elle, un autre restaurateur russe installé à Lyon a également reçu des appels anonymes le menaçant de mort. Cela a aussi été le cas pour les propriétaires d'un établissement à Lille, destinataires d'un courrier les appelant à quitter le pays "dans les meilleurs délais".



Une lettre mot pour mot similaire à celle reçue par Diana Sarkisova. Deux textes signés anonymement par "des Français adorateurs de la démocratie et du respect des pays souverains".