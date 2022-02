Guerre en Ukraine : l'Otan va se réunir vendredi et déploie "des forces terrestres, aériennes et maritimes défensives supplémentaires" pour protéger ses alliés

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 24 Février 2022 à 11:17

Une réponse militaire. Après une réunion des ambassadeurs de ses pays membres, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a annoncé, jeudi 24 février, déployer "des forces terrestres et aériennes défensives (...) ainsi que des moyens maritimes supplémentaires" dans les pays de l'est de l'Alliance pour protéger ses alliés, en réponse à l'offensive russe en Ukraine. "Nos mesures sont et restent préventives, proportionnées et non progressives", précise l'organisation, dont l'Ukraine ne fait pas partie, dans un communiqué (en anglais). L'organisation a également convoqué un sommet vendredi, à la demande de l'Estonie et de la Lituanie. Tôt jeudi matin, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire" dans le pays.



Une déclaration de guerre surprise

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, jeudi matin, une "opération militaire" en Ukraine pour, selon lui, défendre les séparatistes de l'est du pays, malgré les sanctions infligées par l'Occident. Dans cette prise de parole surprise à la télévision russe, il a appellé les militaires ukrainiens "à déposer les armes".



Condamnation internationale très ferme

Le président américain Joe Biden a aussitôt dénoncé une "attaque injustifiée". "Le monde exigera des comptes à la Russie", a-t-il promis. Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, a condamné une "attaque téméraire et non provoquée" par la Russie.



L'Ukraine rompt ses liens diplomatiques avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi, dans une adresse à la nation, la rupture des liens diplomatiques avec Moscou. La Russie avait commencé mercredi à évacuer ses diplomates de ses ambassades et consulats en Ukraine.