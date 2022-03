Guerre en Ukraine: la Russie annonce une nouvelle trêve humanitaire pour ce mercredi matin

L’armée russe a annoncé une nouvelle trêve pour l’évacuation des civils en Ukraine ce mercredi matin. Déjà ce mardi, la Russie a annoncé la mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs villes ukrainiennes pour la même raison. Des corridors ont été ouverts au moins à Soumy et à Marioupol. Toutefois, après que des bombardements ont frappé le port assiégé du sud-est de l’Ukraine, les autorités ukrainiennes ont dénoncé une attaque contre le convoi de civils.



- Au treizième jour de l’offensive russe en Ukraine, des bombardements ont visé la ville de Soumy dans le nord-est du pays. Selon le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, les troupes de Vladimir Poutine se préparent à des offensives d’ampleur contre les principales villes déjà écrasées par les tirs d’artillerie : «En premier lieu Kyiv, Kharkiv, Tcherniguiv (nord) et Mykolaïv (sud).»



- Le président américain Joe Biden a annoncé mettre en place un embargo sur les importation américaines de pétrole et de gaz russes aux Etats-Unis. Le Royaume-Uni va arrêter les importations de pétrole russe d’ici fin 2022.



Le géant des boissons Coca-Cola annonce suspendre ses opérations en Russie. Après les géants Starbuck et Mcdonald’s, c’est au tour du géant américain du soda d’annoncer son retrait du marché russe.



Un personnel interdit de parler de «guerre» ou d’ «invasion» : l’ONU dément. Ce mardi, un article de l’Irish Times accusait l’ONU d’avoir interdit à son personnel de qualifier l’attaque russe de «guerre» ou d’ «invasion» ainsi que de publier des drapeaux ukrainiens sur les réseaux sociaux afin de ne pas offenser la Russie. Auprès du magazine Forbes, l’organisation a démenti cette information. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré qu’il s’agit d’une «impression erronée». Lors d’un point de presse ce mardi, Stéphane Dujarric a déclaré qu’un courriel avait été envoyé à l’échelle mondiale aux membres du personnel pour leur rappeler leur statut de «fonctionnaires internationaux» et leur demander de conserver une messagerie en ligne «cohérente» avec l’ONU, mais il a ajouté que ce message ne contenait pas d’instructions pour éviter certains mots. Les lignes directrices de la politique de l’ONU en matière de médias sociaux stipulent que les messages personnels du personnel ne doivent pas «remettre en question leur devoir de loyauté, d’impartialité et de responsabilité» envers l’organisation.



Starbucks annonce que ses 130 cafés en Russie vont fermer temporairement. Starbucks a annoncé mardi que les 130 cafés portant son nom en Russie allaient fermer et qu’il allait cesser d’envoyer ses produits dans le pays, devenant ainsi le dernier grand groupe en date aux Etats-Unis à couper les ponts avec Moscou après l’invasion de l’Ukraine. Le groupe koweïtien qui possède la licence pour opérer dans le pays «a accepté de suspendre immédiatement les opérations dans les magasins et fournira un soutien aux près de 2 000 employés qui dépendent de Starbucks pour vivre», a indiqué le directeur général de la chaîne de cafés, Kevin Johnson, dans un message.



Interview: «Poutine rêvait à mieux et tout le monde a sous-estimé la détermination des Ukrainiens». Historien à l’Ecole pratique des hautes études et spécialiste de stratégie, Martin Motte revient pour Libé sur les treize premiers jours de la guerre, la conduite des opérations, analyse les conséquences du conflit pour l’Union européenne et l’Otan et évalue les risques nucléaires.



Tout le monde ou presque en Europe s’attendait à ce que l’Ukraine négocie sous la menace et à ce que Poutine se contente du Donbass et, peut-être, d’une bande de terre pour faire la jonction avec la Crimée.



Martin Motte, historien à l'Ecole pratique des hautes études et spécialiste de stratégie



En Russie, la population rationnée ? Selon Will Vernon, du bureau de Moscou de la BBC, plusieurs supermarchés russes «limitent la quantité de produits de base que les gens peuvent acheter en une seule fois». Il joint à son tweet la photo d’une affiche, aperçue dans une magasin, indiquant : «Un seul sac de sucre de 5 kg par personne». La mesure serait, précise-t-il, présentée par le gouvernement comme un moyen de limiter le marché noir et l’inflation.



Les premiers civils évacués par couloir humanitaire sont arrivés «en sécurité». Les premiers civils évacués via des couloirs humanitaires de la ville de Soumy, dans le nord de l’Ukraine, sont arrivés «en sécurité» dans le centre du pays, a annoncé mardi l’adjoint au chef de l’administration présidentielle. «Le premier convoi de 22 bus est déjà arrivé à Poltava», a annoncé Kyrylo Timochenko sur Telegram, précisant qu’une deuxième colonne de 39 bus de civils était en route.



Convoi humanitaire vers la frontière ukrainienne: «On réfléchit à comment l’effort collectif peut changer des vies individuelles». Libération a embarqué à bord d’un convoi citoyen, parti de France pour rallier la frontière entre la Pologne et l’Ukraine, dans le but de ramener des familles ukrainiennes. Aujourd’hui: une nuit agitée, un accident de voiture et l’arrivée à Przemysl. Le récit de Gurvan Kristanadjaja, notre journaliste sur place.



Des sites fédéraux russes hackés ? Il y a une heure, selon Stéphane Siohan, notre correspondant en Ukraine, une image dénonçant la guerre s’affichait sur le site du ministère de la Culture russe. Selon le média ukrainien Hromadske Int., mettant en avant l’action de hackeurs, il en était de même pour les sites des ministères de l’énergie, le service fédéral des statistiques, le service fédéral de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse, le service fédéral antimonopole ainsi que le service fédéral pénitencier.



La Pologne «prête» à remettre ses avions de chasse Mig-29 aux Etats-Unis... lesquels se disent surprise. La Pologne s’est dite prête mardi soir à «remettre sans délai et gratuitement» tous ses avions Mig-29 à la disposition des Etats-Unis et de les déplacer sur la base de Ramstein en Allemagne. «Les autorités de la République de Pologne, après des consultations du président et du gouvernement, sont prêtes à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein et de les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis», a annoncé le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué. Washington s’est dit «surpris» par la proposition de la Pologne. «A ma connaissance, ils ne nous avaient pas consultés préalablement», a déclaré la numéro trois de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, lors d’une audition parlementaire. «Je pense que c’est une annonce surprise de la part des Polonais», a-t-elle ajouté.



La guerre ukrainienne fait bouger les lignes vénézuéliennes. Lorsqu’on habite sous les tropiques, au bord de la mer azur des Caraïbes, la guerre en Ukraine doit paraître bien lointaine. Et pourtant, elle vient de s’inviter brutalement dans l’actualité vénézuélienne. Samedi, plusieurs représentants de la Maison Blanche et du Département d’Etat se sont rendus à Caracas pour discuter de la «sécurité énergétique» des Etats-Unis. Une visite qui prend tout son sens avec la décision ce mardi de Joe Biden d’imposer un embargo sur le pétrole russe: le Venezuela dispose des principales ressources de brut au monde. Notre journaliste Benjamin Delille fait le point.



Macron et Blinken discutent des efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d’État américain Antony Blinken ont convenu lors d’entretiens mardi de continuer à faire pression sur Vladimir Poutine dans l’espoir de mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré le département d’État. Les deux hommes se sont rencontrés à Paris et ont «réaffirmé leur engagement à imposer des coûts importants au président Poutine et à ses associés tant qu’ils poursuivront leur guerre de choix en Ukraine», a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price, dans un communiqué. «Le secrétaire et le président ont comparé leurs notes sur la diplomatie en cours pour diminuer la violence et faire cesser la guerre du Kremlin», a ajouté Ned Price.



La Russie annonce une nouvelle trêve humanitaire pour ce mercredi matin. L’armée russe a annoncé mardi une nouvelle trêve pour l’évacuation des civils en Ukraine à partir de 7 heures GMT ce mercredi, après la mise en œuvre dans la matinée de couloirs humanitaires. «La Russie annonce un régime de cessez-le-feu à partir du 9 mars 10 heures, heure de Moscou, et est prête à mettre en place les couloirs humanitaires», a annoncé la cellule en charge de ces questions au sein du gouvernement russe, citée par l’agence TASS.



Les attaques russes visant les infrastructures médicales de plus en plus fréquentes, selon l’OMS. Ce dimanche, une bombe russe a manqué de détruire l’hôpital pour enfants Okhmadet de Kyiv (Kyiv). Réfugiés dans les sous-sols de l’établissement, patients et soignants s’en sont miraculeusement sortis indemnes. «Les médecins et les enfants étaient dans l’abri, donc pas de victimes. Mais c’est écœurant», s’est indigné sur Twitter la députée ukrainienne Lesia Vasylenko. L’histoire de l’hôpital Okhmadet n’est pas un cas isolé. Mardi, comme le retrace cet article de Libération, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur la multiplication «rapide» des attaques contre les hôpitaux, les ambulances et les autres établissements de santé ukrainiens, ainsi que sur le manque de fournitures médicales vitales qui en résultent.



Le Pentagone évoque une nouvelle colonne russe avançant vers Kyiv depuis le nord-est. Les Etats-Unis ont fait état mardi d’une nouvelle ligne russe avançant vers Kyiv depuis le nord-est de la capitale ukrainienne, alors que la colonne principale des forces de Moscou venant du nord se trouve à l’arrêt depuis plusieurs jours. «Je voulais attirer votre attention sur le fait qu’ils (les Russes, ndlr) commencent à tenter d’avancer vers Kyiv depuis le nord-est», a dit un haut responsable du ministère américain de la Défense à des journalistes. «Nous estimons qu’ils sont à environ 60 km de la ville», a-t-il précisé, sans être en mesure de dire combien de véhicules étaient concernés.



Le renseignement américain décrit Poutine comme isolé et en colère. Le renseignement américain a décrit ce mardi le président russe Vladimir Poutine comme un homme de plus en plus isolé, «frustré» et en «colère» vis-à-vis de la situation en Ukraine, lors d’une audition au Congrès américain. «Je pense que Poutine est en colère et frustré en ce moment. Il est probable qu’il va redoubler d’efforts et essayer d’écraser l’armée ukrainienne sans se soucier des pertes civiles», a affirmé le directeur de la CIA, William Burns.



Un ancien ministre prend les armes. Dans un tweet, Stéphane Siohan, notre correspondant en Ukraine, informe : «L’ancien ministre de la Défense géorgien Irakli Okruashvili rejoint la légion internationale combattant les forces russes en Ukraine».



L’UE s’inquiète du risque de trafic d’enfants réfugiés non accompagnés. La commissaire aux Affaires intérieures de l’UE Ylva Johansson s’est inquiétée ce mardi du sort des enfants non accompagnés en exil depuis l’Ukraine qui pourraient être victimes de trafiquants d’être humains. « Malheureusement dans ces situations, nous savons qu’il y a un risque très élevé pour les mineurs non accompagnés d’être victimes de criminels », a mis en garde la commissaire, dans l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Lors d’un débat sur la situation des Ukrainiens fuyant vers l’UE leur pays attaqué par la Russie, Ylva Johansson a indiqué avoir reçu «des informations selon lesquelles des criminels prennent des enfants d’orphelinat, traversent les frontières, prétendent être de leur famille et les exploitent ensuite à des fins de trafic».



McDonald’s ferme temporairement ses 850 restaurants en Russie. La chaîne américaine de fast-food McDonald’s a annoncé ce mardi avoir décider de fermer temporairement ses 850 restaurants en Russie et de suspendre toutes ses opérations dans le pays, emboîtant ainsi le pas à de nombreuses multinationales ayant décidé de prendre leurs distances avec Moscou. Le groupe continuera à payer ses 62 000 salariés dans le pays, a affirmé dans un message le directeur général de l’entreprise, Chris Kempczinski.



L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) veut suspendre la Russie. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), agence de l’ONU chargée de promouvoir le tourisme dans le monde, a annoncé ce mardi vouloir suspendre la Russie de ses instances, en raison de son invasion de l’Ukraine. Cette décision, prise par une majorité de membres du conseil exécutif de l’OMT, doit être ratifiée par l’Assemblée générale de l’organisation pour devenir effective, a indiqué dans un communiqué l’agence onusienne, en précisant que cette réunion serait convoquée «dans les prochains jours».



Guerre en Ukraine : «Sans carte de presse, on m’aurait pris pour un espion et je serais mort». Ses yeux bleus fixent l’objectif, son regard est sévère, et du sang dégouline de son arcade sourcilière jusqu’à son gilet pare-balles. Publiée par l’ONG Reporters sans frontières lundi soir, la photo de Guillaume Briquet a été maintes fois partagée sur les réseaux sociaux. Le photojournaliste suisse, habitué des zones de conflit, explique avoir été visé dans le week-end par des tirs de militaires russes en Ukraine alors qu’il était au volant de sa voiture, sur laquelle est pourtant inscrit «presse» en grosses lettres blanches de part et d’autre. Auprès de Libération, il raconte.



Fin de la diffusion de TV5 Monde et de France24 sur la télé câblée russe. Les chaînes francophones internationales TV5 Monde et France 24 ont annoncé ne plus être diffusées depuis ce week-end sur le réseau russe de télévision câblée, mais demeurent toutefois accessibles en réception satellitaire. «Depuis samedi soir, 5 mars à 22 heures, la chaîne TV5Monde Europe n’est plus distribuée par les opérateurs russes», indique ce mardi dans un communiqué la chaîne de télévision francophone internationale, détenue conjointement par les groupes audiovisuels publics de France, Belgique, Suisse, Canada et du Québec. En cause, l’entrée en vigueur ce vendredi d’une nouvelle loi en Russie punissant jusqu’à 15 ans de prison la propagation d’informations pouvant discréditer les forces militaires russes. La loi réprime également tout appel à sanctionner Moscou.



Le CERN suspend le statut d’observateur de la Russie. Le Cern, l’organisation européenne pour la recherche nucléaire qui héberge à Genève le plus grand accélérateur de particules au monde, a décidé ce mardi de suspendre le statut d’observateur de la Russie, en riposte à l’invasion militaire de l’Ukraine. Les 23 États membres du CERN «condamnent, dans les termes les plus énergiques, l’invasion militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie, et déplorent les pertes humaines et les conséquences humanitaires qui résultent de cette situation, ainsi que la participation du Bélarus à cet usage illégal de la force contre l’Ukraine», écrivent-ils dans un communiqué. En conséquence, «le statut d’observateur de la Russie est suspendu jusqu’à nouvel ordre», annonce le Cern, l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde.



La CIA affirme que Xi Jinping est «troublé» par les «difficultés russes» en Ukraine. Le président chinois Xi Jinping est «troublé» par les «difficultés» que la Russie rencontre dans son invasion de l’Ukraine, a affirmé ce mardi le directeur de la CIA William Burns. «Je pense que le président Xi et les dirigeants chinois sont un peu troublés par ce qu’ils voient en Ukraine», a affirmé le responsable devant une commission du Congrès américain. «Ils n’ont pas anticipé les difficultés importantes que les Russes allaient rencontrer», a-t-il expliqué.



L’Union internationale des chemins de fer écarte les compagnies russe et bélarusse. L’Union internationale des chemins de fer (UIC) a suspendu les compagnies publiques russe RJD et bélarusse BCh et a mis en place un groupe de travail pour faciliter la prise en charge des réfugiés par les compagnies européennes, a-t-elle indiqué ce mardi dans un communiqué. «Afin de poursuivre une collaboration constructive et technique dans la confiance entre nos membres, l’UIC a suspendu les compagnies membres de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus, actuellement frappées par des sanctions internationales, jusqu’au retour à la paix en Ukraine», a indiqué l’organisation. L’UIC veut aussi «exprimer son soutien le plus ferme» aux Chemins de fer ukrainiens (UZ).



Les généraux russes essuient les plâtres et les pertes. Un troisième haut-gradé russe, le général Vitaly Gerasimov, aurait été tué en quelques jours. Pour compenser les difficultés logistiques et psychologiques de leurs troupes, les officiers sont contraints de monter au front, s’exposant aux contre-attaques ukrainiennes, comme le relate cet article de Libération.



La BBC annonce reprendre ses reportages en langue anglaise en Russie. La BBC a annoncé la reprise de ses services en langue anglaise depuis la Russie à partir de ce mardi soir après les avoir suspendus en raison de l’adoption en Russie d’une loi prévoyant de lourdes peines de prison en cas de diffusion d’ «informations mensongères sur l’armée». «Après mûre réflexion, nous avons décidé de reprendre les reportages en anglais depuis la Russie ce soir (mardi 8 mars), après qu’ils ont été temporairement suspendus à la fin de la semaine dernière», a indiqué le groupe audiovisuel public britannique dans un communiqué.



Zelensky devant le Parlement britannique dans un discours historique par visio. Les députés britanniques ont donné ce mardi une standing ovation au président ukrainien Volodymyr Zelensky avant qu’il ne prononce un discours historique donné par visio devant la Chambre des communes. «Nous nous sommes tous battus pour notre pays», a-t-il déclaré. Il a comparé le combat de l’Ukraine contre la Russie à celui mené contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Qualifiant d’ «héroïque» l’effort fait par son peuple contre les forces russes, il a affirmé : «Les bombardements ne nous ont pas brisés».



L’Oréal annonce fermer ses magasins en Russie, mais maintient en activité son usine près de Moscou. Le géant mondial des cosmétiques L’Oréal a annoncé ce mardi avoir décidé de fermer ses magasins gérés en propre en Russie ainsi que les comptoirs gérés directement dans les grands magasins dans ce pays, mais son usine située près de Moscou va, elle, continuer à produire. Cette usine, inaugurée en 2010 dans la région de Kalouga, au sud de Moscou, fabrique notamment des shampooings et colorations, ainsi que des produits d’hygiène et des produits pour bébés. Le groupe indique en outre avoir «suspendu tous les investissements industriels et publicitaires» en Russie.



Au tour du New York Times d’évacuer ses journalistes de la Russie. Le prestigieux quotidien américain New York Times a annoncé mardi avoir décidé de faire sortir ses journalistes de Russie au vu du durcissement de Moscou à l’encontre des médias indépendants, prenant ainsi des mesures pour protéger ses équipes comme de nombreux autres organes de presse. Une nouvelle loi russe «vise à criminaliser la couverture indépendante et fidèle à la réalité de la guerre en Ukraine», justifie le journal. «Pour la sûreté et la sécurité de notre personnel éditorial travaillant dans la région, nous les transférons hors du pays pour le moment», est-il ajouté. Le 6 mars, Libé annonçait également être contraint de suspendre temporairement ses activités en Russie après l’adoption d’une loi visant à museler l’information dans le pays. «Cela ne nous empêchera pas de raconter la guerre au quotidien, d’ailleurs et différemment», précisait toutefois l’édito de notre directrice adjointe de rédaction.



Après sa mise sur le banc, la contre-offensive du foot russe. La Fédération russe de football (FUR) a saisi ce mardi la justice sportive contre la suspension des équipes russes de toutes les compétitions internationales décrétée la semaine dernière par la Fifa et l’UEFA, a annoncé le Tribunal arbitral du sport. En attendant que la juridiction sportive tranche ce litige inédit, dû à l’invasion russe de l’Ukraine, la FUR lui demande de suspendre l’exécution de ces décisions, c’est-à-dire de permettre notamment aux Russes de disputer fin mars les barrages du Mondial-2022. Pour l’heure, le tribunal basé à Lausanne va ouvrir «deux procédures distinctes», visant respectivement la Fifa et l’UEFA en y associant une quinzaine de fédérations nationales qui refusent ouvertement d’affronter les Russes, explique-t-il dans un communiqué.



Ne faisant pas partie de l’Otan, Suède et la Finlande comptent sur la clause de défense mutuelle de l’UE. La Suède et la Finlande, non membres de l’Otan, comptent sur la clause d’assistance mutuelle de l’Union européenne en cas d’agression armée contre l’un des 27 Etats membres, a affirmé ce mardi la Première ministre suédoise sur fond de vives tensions russo-occidentales. En amont de la réunion du Conseil européen jeudi et vendredi à Versailles, les gouvernements des deux pays ont ensemble écrit une lettre aux autres membres de l’UE «où ils rappellent l’importance de la clause de solidarité de défense commune du traité de Lisbonne», a déclaré la dirigeante suédoise Magdalena Andersson lors d’une conférence de presse. Cette clause, définie à l’alinéa 7 de l’article 42 du traité de 2009, implique qu’ «au cas où un État membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir», a-t-elle rappelé.



Paris inquiet des demandes russes sur le nucléaire iranien. Paris est «préoccupé» ce mardi par les «risques» que des «délais supplémentaires» font «peser sur la possibilité» de conclure l’accord sur le nucléaire iranien, par ailleurs «très proche», a déclaré ce mardi le ministère français des Affaires étrangères, en allusion aux nouvelles exigences russes liées à la guerre en Ukraine. «Nous sommes très proches d’un accord», a indiqué Paris dans un communiqué, mais «nous sommes préoccupés par les risques que des délais supplémentaires font peser sur la possibilité de conclure», et Londres, Paris, et Berlin appellent «toutes les autres parties à adopter une approche responsable», selon un communiqué, évoquant sans la citer la Russie.



Après le discours, le tweet. Après avoir annoncé la mise en place d’un embargo sur les importations américaines de pétrole et gaz russes, le président américain Joe Biden écrit sur son compte Twitter : «Aujourd’hui, j’annonce que les Etats-Unis cible l’artère principale de l’économie de la Russie».



Joe Biden ordonne un embargo sur les importations américaines de pétrole et gaz russes. Comme il était pressenti, le président américain a annoncé, ce mardi, mettre en place un embargo sur les importation américaines de pétrole et de gaz russes aux Etats-Unis. S’exprimant depuis la Maison Blanche, le président a déclaré : «Cela signifie que le pétrole russe ne sera plus acceptable dans les ports américains et que le peuple américain portera un autre coup puissant à cette machine de guerre.» Il a ajouté que la décision avait été prise «en étroite royauconsultation» avec les alliés. L’Ukraine ne sera «jamais une victoire pour Poutine», a-t-il aussi insisté.



Le Royaume-Uni va arrêter les importations de pétrole russe d’ici fin 2022. Le Royaume-Uni va arrêter d’ici fin 2022 les importations de brut et produits pétroliers russes en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a annoncé mardi Kwasi Kwarteng, le ministre britannique des Entreprises et de l’énergie sur Twitter. Le président américain Joe Biden a par ailleurs ordonné dans la foulée mardi un embargo sur les importations par les Etats-Unis de pétrole et gaz russes.



Zelensky dit avoir «tempéré» sa demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Otan. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme ne plus vouloir insister pour obtenir l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan, une des questions qui ont officiellement motivé l’invasion russe de son pays, dans un entretien diffusé par la chaîne américaine ABC. Autre ouverture apparente en direction de Moscou, il se dit prêt à un «compromis» sur le statut des territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu unilatéralement l’indépendance juste avant de lancer sa guerre fin février. «S’agissant de l’Otan, j’ai tempéré ma position sur cette question il y a déjà un certain temps, lorsque nous avons compris» que «l’Otan n’était pas prête à accepter l’Ukraine», a-t-il déclaré dans cette interview diffusée lundi soir.



D’Argentan à Bordeaux, les ventes de drapeaux ukrainiens s’envolent. A plus de 2 000 km de la guerre en Ukraine, au cœur d’une Normandie paisible, Eric Borney n’aurait jamais cru que sa société fabriquerait un jour un millier de drapeaux ukrainiens en moins de deux semaines. «D’habitude on fait quatre ou cinq drapeaux ukrainiens dans l’année. Là on est à 1.000 drapeaux fabriqués en 10 jours pour 300 à 400 commandes. Et tous les jours, ça s’accroît», s’étonne encore le président de cette entreprise familiale de 30 salariés installée à Argentan (Orne). Ses concurrents français, comme Doublet dans le Nord, Manufêtes dans la Drôme ou Dejean Marine à Bordeaux, observent le même phénomène, avec des commandes de collectivités locales mais aussi de particuliers. Les filiales allemande et espagnole de Doublet «sont aujourd’hui sollicitées de la même manière» selon la maison-mère.



Le Pentagone estime que «2 000 à 4 000» soldats russes sont morts en Ukraine. Un haut responsable du Pentagone a estimé mardi qu’entre «2 000 à 4 000» soldats russes étaient morts en Ukraine depuis le début de l’invasion. S’exprimant devant une commission du Congrès, le lieutenant général Scott Berrier, à la tête de l’Agence américaine du renseignement de la Défense, a précisé que cette estimation approximative était à prendre avec prudence.



Macron et Zelensky viennent de terminer un appel d’une heure trente. L’Elysée vient d’annoncer que le président Emmanuel Macron avait terminé un appel avec le président Zelensky d’une durée d’une heure trente. Ensemble, ils ont évoqué les sujets humanitaires, l’initiative sur la sécurité et la sûreté des centrales nucléaires. Ils ont également effectué un point sur les discussions en cours à Homiel, non loin de la frontière ukrainienne, sur l’ouverture d’un couloir depuis Kyiv.



Le «Z» de l’armée russe devenu viral parmi les soutiens au Kremlin. Depuis le début de l’intervention russe en Ukraine, la lettre «Z», inscrite sur les chars de Moscou, s’est propagée dans l’espace public en Russie: sur les voitures, le torse d’un athlète et jusque sur le vernis à ongles des femmes. Si plusieurs théories existent sur sa signification, Libération se posait déjà la question le 24 février, une chose est certaine: il s’agit désormais d’un symbole de soutien à l’armée russe. En effet, comme le retrace Libé, le signe de reconnaissance des chars est vite devenu un symbole, se propageant sur les voitures dans les rues de Moscou, sur les vêtements ou sur les profils des partisans de l’invasion russe sur les réseaux sociaux. Et les autorités semblent vouloir encourager le phénomène.



Comment ne pas appeler un chat «un chat». Selon le journal The Irish Times, les Nations unies auraient interdit à leur personnel de qualifier la situation en Ukraine de «guerre» ou d’«invasion». Une interdiction intervenant afin de ménager les sensibilités politiques alors que la Russie prend des mesures de répression à l’encontre de ceux qui utilisent ces mots. Le personnel devrait ainsi privilégier les termes de «conflit» ou d’ «offensive militaire». La demande, qui aurait été faite par mail, précise également que l’ajout de drapeau ukrainien serait à prohiber sur les de médias sociaux ou les sites Web personnels ou officiels.



Dmytro Kuleba, ministre des affaires étrangères en Ukraine, a réagi sur Twitter : «Il est difficile de croire que les Nations unies pourraient imposer le même type de censure que le Kremlin impose actuellement en Russie en interdisant l’utilisation des mots “guerre” et “invasion” au personnel des Nations unies.» Il a demandé aux Nations unies de «réfuter rapidement» cette information «si elle es fausse». «La réputation de l’ONU est en jeu», conclut-il.



Qu’est-ce que la «raspoutitsa», phénomène météo qui menace d’embourber l’armée russe ? «Raspoutitsa» : le terme est sur les lèvres de nombreux commentateurs de la guerre en Ukraine ces derniers jours. Il est utilisé pour tenter d’expliquer la lente avancée de l’armée russe au nord du pays. Quel puissant adversaire se cache derrière ce mot dont la sonorité évoque à elle seule les confins orientaux de l’Europe ? Comme l’explique Libération, il s’agit en fait d’une conséquence de phénomènes météorologiques bien connus en Ukraine, en Russie ou au Bélarus. Deux fois par an, de larges portions des terres de ces pays se transforment, pour plusieurs semaines, en océans de gadoue sous l’effet du changement de temps : à l’automne à cause des fortes précipitations, au printemps sous l’effet du radoucissement des températures et de la fonte des neiges. Le terme russe «raspoutitsa», qui peut se traduire par «le temps des mauvaises routes», recouvre cette réalité boueuse. Et ce facteur climatique pourrait jouer un rôle décisif dans l’offensive des forces de Vladimir Poutine, avec l’arrivée attendue de ce phénomène saisonnier qui voit la terre ferme se muer en boue collante redoutable pour les véhicules militaires.