Guerre en Ukraine : la Russie bombarde des cibles militaires dans tout le pays, l’OTAN veut déployer des « forces terrestres et aériennes supplémentaires » pour protéger ses alliés

Israël dénonce une « violation de l’ordre mondial »

Le ministre israélien des affaires étrangères Yaïr Lapid a condamné jeudi l’invasion russe de l’Ukraine, tout en soulignant les liens d’Israël avec les deux pays. « Israël condamne cette attaque de la Russie contre l’Ukraine, qui constitue une grave violation de l’ordre mondial », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.



Mais M. Lapid a aussi souligné les « liens anciens, profonds et proches » unissant Israël aussi bien à la Russie qu’à l’Ukraine. Il s’est en outre inquiété des « dizaines de milliers d’Israéliens et des centaines de milliers de juifs » vivant en Russie et en Ukraine, assurant que leur protection était la priorité de l’Etat hébreu.



Plus d’un million d’immigrants en provenance d’ex-URSS se sont installés en Israël dans les années 1990 après la chute du bloc soviétique.



Face à la crise ukrainienne, Israël se retrouve dans une position diplomatique délicate, entre sa fidélité à son grand allié américain et la nécessité de ménager la Russie qui maintient des forces en Syrie, pays en guerre et voisin de l’Etat hébreu. Israël a notamment besoin de l’aval russe pour effectuer des raids aériens en Syrie contre des cibles présentées comme iraniennes.



Paris active une cellule de crise pour aider les Français en Ukraine

Le ministère français des affaires étrangères a activé jeudi sa cellule de crise pour « coordonner l’appui et l’accompagnement des ressortissants français qui se trouvent encore sur le territoire ukrainien », après l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, selon un communiqué. « Des recommandations seront transmises à la communauté française en temps réel à mesure de l’évolution de la crise », souligne le Quai d’Orsay, qui avait appelé mercredi tous ses ressortissants à « quitter sans délai » l’Ukraine.



Les pays membres de l’Union européenne importent 40 % de leurs besoins en gaz de la Russie, avec une forte hétérogénéité entre les Vingt-Sept. La Slovaquie et l’Autriche s’approvisionnent exclusivement en Russie. A l’inverse, l’Espagne n’achète rien à Moscou. En Hongrie et en Finlande, c’est 80 % de l’approvisionnement qui est russe ; ce pourcentage tombe à 50 % en Allemagne, il est d’un peu plus de 20 % en France.



Le Kremlin dispose donc d’un réel pouvoir sur ses voisins. D’autant que les membres des pays exportateurs de gaz, dont fait partie le Qatar, ont prévenu mardi qu’ils disposaient de capacités limitées pour augmenter rapidement l’approvisionnement de l’Europe. Et ces derniers mois, les tensions entre Bruxelles et Moscou au sujet de l’Ukraine ont déjà contribué à l’envolée des prix du gaz sur le marché européen.



Dix-huit personnes tuées dans des « frappes militaires » dans le sud de l’Ukraine

Un total de dix-huit personnes ont été tuées par des « frappes militaires » dans un village de la région d’Odessa dans le sud de l’Ukraine, aux premières heures de l’invasion russe jeudi, ont annoncé les autorités régionales. « Huit hommes et dix femmes ont été tués » dans le village de Lipetske, a indiqué dans un communiqué l’administration régionale d’Odessa.



L’UEFA convoque une « réunion extraordinaire » vendredi

La Confédération européenne du football, l’UEFA, a convoqué une réunion extraordinaire vendredi pour « évaluer la situation » concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, alors que la finale de la Ligue des champions est prévue à Saint-Pétersbourg, a-t-elle annoncé jeudi.



L’instance européenne du football réunira son comité exécutif vendredi à 10 h pour « prendre toutes les décisions nécessaires », a-t-elle annoncé dans un communiqué. La finale de la Ligue des champions, principale compétition de clubs en Europe, est programmée le 28 mai à Saint-Pétersbourg, en Russie.