Guerre en Ukraine : la ville de Marioupol annonce vouloir évacuer ses civils

Le port stratégique de Marioupol, assiégé par les troupes russes, a annoncé dimanche vouloir évacuer ses civils, au lendemain d'une tentative infructueuse à cause de la poursuite d'intenses bombardements russes.



"L'évacuation des civils commencera à 12H00", a indiqué cette municipalité de l'Est de l'Ukraine, sur Telegram, précisant qu'un couloir humanitaire sera mis en place jusqu'à la ville de Zaparojie, à environ trois heures de route et qu'un cessez-le-feu temporaire avait été conclu.



Mais selon l'Agence de presse russe TASS, les séparatistes pro-russes ont annoncé que l'Ukraine aurait refusé de garantir le cessez-le-feu à Marioupol et Volnovakha. L'évacuation est donc à nouveau menacée.



Une précédente tentative d'évacuer les civils de cette ville d'environ 450 000 habitants, bombardée depuis plusieurs jours par les Russes et leurs alliés des deux territoires séparatistes du Donbass, avait échoué samedi, les deux parties s'accusant mutuellement de ne pas respecter leurs engagements.



Les Ukrainiens ont affirmé que les Russes avaient poursuivi leurs tirs alors que les civils se rassemblaient pour former un convoi, tandis que les Russes ont accusé les défenseurs de la ville d'avoir utilisé les civils comme "boucliers humains"