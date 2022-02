Guerre en Ukraine : le pape demande «que les armes se taisent»

Le pape François a demandé dimanche "que les armes se taisent" en Ukraine, appelant également à l'ouverture "urgente" de "couloirs humanitaires" pour les réfugiés fuyant face à l'invasion russe.



"Que les armes se taisent", a lancé le souverain pontife à l'issue de sa traditionnelle prière en public de l'Angélus place Saint-Pierre. "Dieu est avec ceux qui recherchent la paix, pas avec ceux qui recourent à la violence", a-t-il tancé.



"Je pense aux personnes âgées, à tous ceux qui en ce moment cherchent un refuge, aux mamans en fuite avec leurs enfants. Ce sont des frères et sœurs pour lesquels il est urgent d'ouvrir des couloirs humanitaires et qu'il faut accueillir", a-t-il estimé.





Le pontife argentin, qui salué les fidèles ukrainiens présents avec leurs drapeaux nationaux dans la foule des pèlerins en leur disant dans leur langue "Que Jésus-Christ soit loué", a confié avoir "le cœur meurtri par ce qui se passe en Ukraine".



François s'était rendu vendredi matin à l'ambassade de Russie

"Ceux qui font la guerre oublient l'humanité (...) Ils s'éloignent des gens du peuple, qui veulent la paix et qui sont dans tous les conflits les vraies victimes, qui paient sur leur propre peau les folies de la guerre", a-t-il estimé.



"N'oublions pas les guerres dans de nombreux autres endroits du monde, comme le Yémen, la Syrie, l'Éthiopie", a-t-il ajouté.



Depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine, le pape a été très actif sur la scène diplomatique. Samedi, il s'est entretenu par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui l'a remercié pour son "soutien spirituel".



Déjà vendredi, le pape était intervenu: "Toute guerre est une capitulation honteuse", avait-il dénoncé dans un tweet traduit en plusieurs langues dont le russe, fait rarissime.



François s'était en outre rendu vendredi matin à l'ambassade de Russie près le Saint-Siège pour exprimer "sa préoccupation" au deuxième jour de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Un geste lui aussi exceptionnel pour le pontife argentin, qui ne se rend jamais dans les représentations étrangères mais reçoit au palais apostolique les diplomates accrédités au Vatican.