Guerre en Ukraine : quels pays ont décidé d'envoyer une aide militaire à Kiev face à l'armée russe ?

"La coalition anti-guerre fonctionne !" Dans un message publié sur Twitter samedi 26 février au matin, alors que les combats atteignaient Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se félicitait d'un échange téléphonique avec Emmanuel Macron. "Les armes et équipements envoyés par nos partenaires sont en route vers l'Ukraine", se satisfaisait encore le chef d'Etat. Si aucune nation n'a pour l'heure annoncé l'envoi de troupes pour aider l'Ukraine face à l'armée russe, trois jours après le début de l'invasion, plusieurs pays ont mis à disposition de Kiev des moyens matériels.





Les Etats-Unis ont annoncé samedi l'envoi d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 350 millions de dollars (environ 310,5 millions d'euros). "Cette aide comprendra de nouveaux moyens militaires défensifs qui permettront à l'Ukraine de combattre les menaces blindées, aéroportées et autres auxquelles elle fait face aujourd'hui", a détaillé le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.



"C'est un autre signal clair que les Etats-Unis se tiennent aux côtés du peuple ukrainien au moment où il défend sa nation souveraine, courageuse et fière", a ajouté le secrétaire d'Etat. Antony Blinken a rappelé que les Etats-Unis avaient débloqué à l'automne 60 millions de dollars (53,2 millions d'euros) d'assistance militaire à l'Ukraine, puis 200 millions (177,4 millions d'euros) de plus en décembre, "alors que la menace [russe] se concrétisait".



Avec les 350 millions annoncés samedi, "cela porte à plus d'un milliard de dollars l'aide sécuritaire totale que les Etats-Unis ont accordée à l'Ukraine au cours de l'année écoulée".



L'Allemagne livre des lance-roquettes antichar

Jusqu'à présent, l'Allemagne avait promis "5 000 casques" à l'armée ukrainienne, selon Der Spiegel. Le gouvernement allemand a annoncé samedi avoir autorisé la livraison à Kiev de 1 400 lance-roquettes antichar, de 500 missiles sol-air Stinger et de "plusieurs" obusiers, a annoncé le gouvernement.



Cette décision marque une rupture politique. A Kiev qui lui reprochait de ne pas livrer d'armes, l'Allemagne arguait qu'il s'agissait de sa ligne depuis l'après-guerre : ne pas envoyer d'équipements létaux dans les zones de conflit. Cette position était toutefois de moins en moins tenable depuis le déclenchement de l'invasion du pays par l'armée russe. "L'agression russe contre l'Ukraine marque un changement d'époque, elle menace l'ordre établi depuis l'après-guerre", a justifié le chancelier Olaf Scholz dans un communiqué. "Dans cette situation il est de notre devoir d'aider l'Ukraine autant que nous pouvons à se défendre contre l'armée d'invasion de Vladimir Poutine".



Concrètement, ces livraisons de lance-roquettes vont être effectuées par les Pays-Bas, et les obusiers par l'Estonie. Ces deux pays avaient à l'origine acquis ces équipements auprès de l'Allemagne et avaient besoin d'un feu vert de Berlin pour pouvoir les réexporter vers Kiev.



En parallèle, le gouvernement allemand a annoncé "l'envoi de 14 véhicules blindés", ainsi que 10 000 tonnes de carburant. Ces véhicules peuvent servir à la protection de personnalités ou à des évacuations.



La France livre des armes défensives

Au cours d'un conseil de défense réuni samedi à l'Elysée autour du président Emmanuel Macron, "il a été décidé la livraison additionnelle d'équipements de défense aux autorités ukrainiennes ainsi qu'un soutien en carburant", a fait savoir la présidence. L'état-major des armées avait auparavant déclaré avoir "acté" des livraisons d'armes défensives à Kiev, l'Ukraine ayant notamment, d'après son ambassadeur à Paris, demandé des "moyens de protection antiaérienne" et numérique.



Emmanuel Macron a également annoncé "renforcer ponctuellement le dispositif français en Estonie" avec un sous-groupement d'environ 200 militaires qui sera déployé "aux côtés de nos alliés danois et britanniques." Il a également été décidé une accélération du "déploiement de capacités en Roumanie dans le cadre de l'Otan", avec la présence d'un groupement tactique interarmes d'environ 500 militaires. "Ces dispositifs militaires ne visent à aucune escalade, mais simplement à participer à la défense des pays membres de l'Otan", a justifié dans un second temps le ministère des Armées.



La République tchèque envoie des milliers d'armes

La République tchèque a de son côté annoncé faire don à l'Ukraine de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions, pour une valeur de 7,6 millions d'euros. "Le gouvernement a approuvé samedi une aide supplémentaire à l'Ukraine qui fait face à une attaque russe", a déclaré la ministre de la Défense, Jana Cernochova, dans un tweet, samedi. "Le ministère de la Défense s'occupera également du transport vers un lieu fixé par la partie ukrainienne. Notre aide n'est pas terminée", a-t-elle ajouté.



La ministre a précisé ensuite à des journalistes que ces armes comprendraient 30 000 pistolets, 7 000 fusils d'assaut, 3 000 fusils mitrailleurs et plusieurs dizaines de fusils de précision ainsi qu'un million de cartouches. Ce don sera expédié en Ukraine "dans les heures qui viennent", a-t-elle ajouté. Fin janvier, Prague avait déjà approuvé un don à Kiev de quatre mille obus d'artillerie d'une valeur de 1,5 million d'euros qui sont encore à livrer.



Les Pays-Bas fournissent des missiles et des fusils à lunette

"Les Pays-Bas ont reçu très récemment des demandes supplémentaires de matériel militaire de l'Ukraine", a confirmé samedi le ministère néerlandais de la Défense dans une lettre au Parlement néerlandais. Le pays "fournira dès que possible 200 missiles antiaériens Stinger à l'Ukraine". "La livraison prévue de biens militaires était et est destinée à l'autodéfense ukrainienne contre l'attaque armée de la Russie", selon cette lettre.



"Le ministère de la Défense a expédié samedi une partie des marchandises déjà promise", notamment des fusils de précision et des casques, a précisé le ministère en ajoutant que "les autres marchandises seront expédiées dès que possible, mais les Pays-Bas, comme d'autres pays, sont confrontés à des défis logistiques".



L'Italie aide au déminage

Le Premier ministre italien, Mario Draghi, s'est entretenu samedi avec Volodymyr Zelensky. "Notre priorité aujourd'hui doit être de renforcer la sécurité de notre continent et d'exercer la plus grande pression sur la Russie pour qu'elle retire ses troupes et retourne à la table des négociations", a détaillé le gouvernement italien dans un communiqué diffusé à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants.



Il a également annoncé des aides de 110 millions d'euros à l'Ukraine "à des fins humanitaires et de stabilisation macro-financière", ainsi qu'une aide en équipements militaires "en particulier dans le secteur du déminage et de la fourniture d'équipements de protection".



La Belgique fait don de carburant et d'armes

Le Premier ministre belge a pour sa part annoncé que son pays fournirait du carburant et 2 000 mitrailleuses à Kiev. "Une analyse plus approfondie des demandes continue", a ajouté Alexander De Croo.



Le Portugal envoie armes et protections militaires

Le Portugal a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche l'envoi d'équipements militaires. Le ministère de la Défense va livrer notamment à l'Ukraine "des gilets, des casques, des lunettes de vision nocturne, des grenades, des munitions de différents calibres" ou encore des "fusils automatiques G3".