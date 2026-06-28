Guet Ardo - Louga : Ousmane Sonko s’incline devant la mémoire du Khalife Ba et rencontre Thierno Bachir Tall

Cette mission parlementaire s’est articulée autour de deux temps forts : un devoir de recueillement à Guet Ardo et une visite de courtoisie à Louga.





*À Guet Ardo : Hommage au Khalife El Hadj Mouhamadou Aissata Ba*





Première escale pour la délégation : la commune de Guet Ardo.





Au nom de l’Institution parlementaire et en son nom propre, le Président Sonko a présenté ses condoléances à la famille de feu *El Hadj Mouhamadou Aissata Ba*, Khalifa général de la localité, rappelé à Dieu récemment. Les dignitaires religieux, les fidèles et l’ensemble des populations de la commune étaient également associés à ce témoignage de compassion.



Dans son allocution, le chef de l’Assemblée nationale a salué la mémoire d’un guide religieux « dont la vie fut consacrée au service de la foi, de l’éducation spirituelle, de la transmission des valeurs religieuses et du renforcement de la cohésion sociale ».



La délégation a ensuite été reçue par le nouveau Khalife, Mouhamadou Al Hassane Ba. Le Président Sonko lui a renouvelé ses condoléances et lui a adressé ses vœux de réussite dans l’accomplissement de sa mission spirituelle à la tête de la communauté.



La délégation parlementaire a poursuivi son déplacement dans la commune de Louga. Le Président de l’Assemblée nationale y a effectué une visite de courtoisie auprès de Thierno Mouhamadoul Bachir Tall, Khalife de la famille omarienne.



Au cours de leurs échanges, M. Sonko a réaffirmé « l’attachement de la Représentation nationale aux autorités religieuses ». Selon lui, leur action en faveur de la paix, du dialogue, de la cohésion sociale, de la promotion du vivre-ensemble et de la préservation des valeurs spirituelles constitue « un pilier essentiel de l’unité du Sénégal ».































































igfm