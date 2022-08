Gueum Sa Bopp crache sur le HCCT et demande aussi la suppression du CESE

COMMUNIQUÉ



Le mouvement Gueum Sa Bopp, en dépit de ses 800 conseillers départementaux et municipaux à travers le pays, ne compte pas participer aux élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT ). Une décision motivée à la base par le programme de Gueum Sa Bopp qui a toujours soutenu la suppression d'une telle institution sans impacts réels pour les populations. A l’image du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), au-delà de leurs aspects budgétivores, ces institutions n'apportent rien à l'architecture institutionnelle du Sénégal . En réalité, elles ne servent qu'à caser et à reconditionner un personnel politique qui est vomi par le peuple.



Par la même occasion, le Mouvement Gueum Sa Bopp demande à la majorité de l'opposition de la prochaine législature d'enclencher au plus vite des commissions parlementaires pour faire la lumière sur tous les scandales financiers qui ont marqué le magistère de Maky Sall.



L'urgence, si besoin en est et nous le rappelons à Macky Sall, n'est pas de caser une clientèle politique mais plutôt de panser les plaies du Sénégal ( inondations et flambée des prix des denrées) et de satisfaire les besoins vitaux des Sénégalais.

Pour terminer, le Mouvement Gueum Sa Bopp donne rendez-vous à tous ses sympathisants pour le lancement du projet ‘’Gueum Sa Bopp partout’’ avec l'installation des cellules dans tous les quartiers et villages du Sénégal. Bref, sur toute l'étendue du territoire.



Le délégué National chargé de la Presse



Babacar Justin Mbengue