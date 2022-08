Guin Thieuss vs Waly Seck – Un contentieux qui ne date pas d’aujourd’hui

La tournée de Waly Seck au Canada et aux Etats-Unis n’aura pas lieu. Pour cause, les ambassades de ces deux pays ont refusé d’accorder le visa à Waly et ses artistes. La raison est connue : ces ambassades ont été alertées par le juge du huitième cabinet du tribunal de Dakar, Mamadou Seck, qui a sur sa table un dossier concernant une affaire de trafic de visa suite à une plainte du promoteur culturel dont le nom d’artiste est Guin Thieuss. Ce dernier dénonçait un trafic de visa impliquant des artistes sénégalais dont Waly Seck et Viviane Chedid.

Le contentieux entre Waly et Guin Thieuss date d’il y a longtemps.

Il y'a eu cette affaire d’achat de voiture volée, impliquant un membre de la grande famille dans des trafics impliquant plusieurs éléments de différentes nationalités. Sans compter l'histoire à répétition d’artistes d'un groupe sénégalais en tournée internationale qui disparaissent au cours du voyage, ce qui a été signalé à Interpol, la police internationale.

Quant à Viviane, celui qui a été son manager a été impliqué dans un trafic de visa et elle ne dispose pas d’un permis de travail au pays de l’Oncle Sam, d’où la raison de l’annulation de sa tournée américaine.

Pour toutes ces raisons, Waly pourrait même être interdit de séjour aux USA. Affaire à suivre.

















