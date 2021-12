Guinée : 10 véhicules du régime Condé mis aux enchères par le gouvernement

Le Gouvernement guinéen démarre ce vendredi 31 décembre 21 la vente aux enchères publiques d’un lot de 10 véhicules neufs et d’occasion, saisis des mains des membres du gouvernement du régime déchu. La vente a lieu au parc Burkina, dans la commune de Kaloum. Supervisée par le ministère du Budget à travers la Direction Générale des Douanes, cette vente publique libre, directe, se fera au plus offrant.



Sur les lieux, plusieurs véhicules, grosses cylindrées sont alignées. L’argent récolté de cette vente servira au financement de projets présidentiels, selon le Gouvernement de transition. Mais cette vente aux enchères n’attire pas grand monde. Parmi les véhicules présentés au public aujourd’hui, un seul aurait été acheté selon Africa Guinée. La faute aux prix jugés élevés de ces bolides qui varient entre 350 millions à 700 millions Gnf (2.8000.000 et 48.000.000).

































seneweb