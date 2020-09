Guinée : Après Ouattara, Alpha Condé officiellement candidat à un 3ème mandat

Profitant d’une nouvelle constitution, le parti d’Alpha Condé a annoncé ce lundi à la télévision du service public, qu’il est candidat pour briguer un troisième mandat que ses opposants jugent inconstitutionnel. «Nous avons l’immense privilège et la joie d’informer la population guinéenne que (Condé) a accédé à notre demande: le président Alpha Condé sera notre candidat», ont déclaré le RPG et les partis alliés dans un communiqué lu à la télévision nationale.



Le parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) l’avait « sollicité » début août pour qu’il se représente. A 82 ans, Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, avait dit « prendre acte », sans formellement s’engager, mais en demandant à sa formation et à ses alliés de s’engager sur une programme centré sur les femmes, les jeunes et les plus démunis.





« Si vous voulez que j’accepte votre proposition, il faut que vous vous engagiez à ce que le RPG redevienne ce qu’il était, un parti qui n’oublie personne », avait-il déclaré aux délégués de sa formation. Les partis de la majorité ont soumis au président une « proposition de pacte » pour l’application de ce programme, a indiqué le RPG dans un communiqué lu par le directeur-général de la RTG.



Les discussions sur un troisième mandat potentiel ont déclenché des manifestations généralisées qui ont causé la mort d’au moins 30 personnes au cours de l’année écoulée. Les partisans de Condé disent que le changement constitutionnel agit comme un bouton de réinitialisation sur la limite de deux mandats. Avec cette annonce, le président guinéen rejoint son homologue de Côte d’Ivoire dans le rang des chefs d’Etat qui rallongent leur temps de pouvoir.