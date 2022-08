Guinée: Bernard Gomou confirmé à la tête du gouvernement

Bernard Gomou, un inconnu avant d'être nommé ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et moyennes entreprises en 2021, est confirmé à la tête du gouvernement en remplacement de M. Béavogui, "indisponible pour raison de santé", a annoncé la télévision nationale.





M. Gomou assumait cette fonction à titre intérimaire depuis que M. Béavogui était parti pour l'Europe pour se faire soigner en juillet.



La Guinée est dirigée depuis septembre 2021 par une junte conduite par le colonel Mamady Doumbouya, qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Le pouvoir repose entre les mains du colonel Doumbouya, qui s'est fait investir président.



Mohamed Béavogui, un technocrate expert du développement, avait déclaré après sa désignation en octobre que son gouvernement accomplirait les tâches assignées par la junte.



La junte a assuré qu'elle rendrait le pouvoir aux civils après des élections à la fin d'une période dite de transition de trois ans. Elle a dit vouloir procéder durant cette période à une "refondation de l'Etat", rédiger une nouvelle Constitution, lutter contre la corruption, réformer le système électoral, organiser des élections et réconcilier des Guinéens divisés.



L'opposition dénonce un exercice autoritaire du pouvoir.



La confirmation de M. Gomou est allée de pair avec un remaniement ministériel avec seulement deux nouveaux entrants, sans que l'emprise des militaires soit altérée.