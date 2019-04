Guinée-Bissau : Accusé D’avoir Détourné Du Riz Chinois, Le Ministre De L’Agriculture S’oppose À Son Arrestation

“Violence” policière Une partie du riz, géré par le ministère de l’Agriculture, a été retrouvée par les policiers dans des échoppes et 36 tonnes dans la ferme privée du ministre, à 70 km de la capitale, selon la même source.

A leur arrivée, les policiers ont défoncé la porte du bureau du ministre et se sont heurtés à sa garde rapprochée, avec bousculade et échanges de coups de poing. Le service d’ordre du ministre l’a ensuite exfiltré et conduit à sa résidence privée dans la capitale, où sa sécurité est depuis lors assurée par la garde nationale, une unité de l’armée, selon le correspondant de l’AFP.

“Mon client n’a opposé aucune résistance aux enquêteurs de la PJ venus l’entendre sur l’affaire du riz offert par la Chine. Il était même prêt à collaborer pour dire la vérité. A notre surprise, les enquêteurs ont utilisé la force en cassant la porte de son bureau, pour l’arrêter, alors qu’ils n’avaient présenté aucun mandat” d’arrêt, a déclaré l’avocat du ministre, Me Emiliano Mendes.

“Le ministère de l’Agriculture n’a aucune infrastructure pour stocker autant de riz. Nous avons donc loué des magasins appartenant à des commerçants privés avant la distribution aux populations concernées”, a expliqué devant la presse Nicolau Dos Santos, niant toute malversation.











AFP