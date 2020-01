Guinée Bissau : Le Président Embalo pris en flagrant délit de mensonge par sa « 2ème femme »

Même si la dame Tigui Mounir Camara n’a pas voulu répliquer à l’article de Jeune Afrique dans lequel son “époux“ désigné président de la République par la Commission électorale, sa famille a tenu à rétablir les faits. Des précisions qui démontrent que le nouvel homme fort de Bissau est bien marié à cette dernière. Même si M Embalo reconnaît dans Jeune Afrique que « Cette union n’est pas reconnue en Guinée Bissau ».



Aujourd’hui, les choses semblent se corser entre les deux tourtereaux. En témoigne ce poste sur Facebook, de Ahmed Sékou Camara, un des frères de la guinéenne épousée, il y a quelques mois, par le président élu de Guinée Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Ce post obtenu par Atlanticactu.com révèle ceci :



‘‘Il est jeune et ambitieux, et va récemment accéder à la magistrature suprême de son pays. Pour cela, il compte s’appuyer sur de nombreux ressorts comme cette jeune dame Tigui Mounir Camara qui a réussi à bâtir une entreprise minière respectable et reconnue mondialement ».



Pour Ahmed Sekou Camara, » Sa sœur a été considérée comme un un ressort hyper attractif. Le « bon coup » diraient certains. Et qu’après cette volte face de Embalo, des personnes au Mali, au Sénégal ou au Congo nous confient que séduire des femmes aisées sont dans ses habitudes » . Et c’est ainsi, par le truchement de leurs connaissances respectives, il la convainc de l’épouser. Séduite par la forte personnalité de ce dernier, elle lui dit religieusement oui.



Le mariage fût scellé le 9 juillet 2019 à Dakar au Sénégal au domicile de Cherif Abdoulaye Haïdara devant plu personnalités dont la Marraine, une femme d’affaires Malienne



Pour Ahmed Seckou Camara, M. Embalo avait soutenu devant sa famille avant le mariage, « qu’il n’était plus uni à la mère de ses enfants ». Mais, dernièrement , il invoque à travers des messagers la pression de ces derniers pour justifier sa ré-union avec cette dernière ». Estimant sans doute que le rapport de force est désormais en sa faveur suite à son élection à la Présidence de son pays, Monsieur Embalo presse la dame Tigui Mounir Camara, légitimement offusquée de l’attitude de son époux, de se conformer à la nouvelle donne, au risque d’être tout simplement répudiée.

Elle comprend alors, du haut de sa déception, qu’elle a été l’objet d’une manipulation affective de la part d’un « don juan » avide de pouvoir, au point de se servir d’une femme et de la richesse de cette dernière, pour conquérir la magistrature suprême de son pays. Elle reconnaît d’ailleurs avoir mis un pactole financier non négligeable pour contribuer au financement de sa campagne.



Après le mirage d’être l’élue de cœur du Président de la République, Tigui Mounir Camara fait des révélations sur l’énorme manne financière dégagée pour la campagne de son époux



En tout état de cause, Madame Tigui Mounir Camara, aux antipodes de la femme qui accepte la tyrannie de la soumission conjugale à l’effet de préserver des intérêts qui n’en valent pas la peine, entend tirer toutes les conséquences qui s’imposent et poursuivre son chemin de vie de femme émancipée, entreprenante, au service de la croissance de son entreprise minière, ainsi que de la prospérité de toutes les parties prenantes qui évoluent autour de ses opérations minières.

Comme toute femme abusée, manipulée, elle regrette cet épisode malheureux de sa vie tout en tirant les leçons qui s’imposent. Elle enjoint la femme indépendante qui réussit, à redoubler de vigilance face aux hommes-rapaces afin d’éviter de se faire abuser’’













atlanticactu.com