Guinée-Bissau: la confusion après des tirs signalés dans le centre-ville de la capitale...Le Pr Embalo, son Pm entre autres membres du gouvernement ... arrêtés

Des tirs d'armes automatiques se sont fait entendre en début d'après midi autour du palais du gouvernement, en plein Conseil des ministres extraordinaire. Il réunissait le président de la République, Umaro Sissaco Embalo, le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam et le reste du gouvernement. La séance a été interrompue.



Depuis que la nouvelle s'est répandue c'est la débandade dans le centre-ville. Les écoles sont fermées et les enfants sont rentrés chez eux.



Beaucoup de mouvements de militaires en ce moment même dans la capitale bissau-guinéenne. Des cordons armés ont été déployés autour de certains bâtiments officiels. Pour l'instant on ne connaît pas les intentions des assaillants.



En attendant d'y revenir amplement, il revient à Dakarposte que le chef de l'Etat, son Premier ministres entre autres membres du gouvernement sont aux arrêts























avec RFI