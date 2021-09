Guinée Conackry : la junte proclame la charte de la transition (VIDÉO)

Par une ordonnance lue cette nuit à la télévision nationale, la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya a proclamé la Charte de transition qui fait office de loi fondamentale jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution.



La charte confirme le colonel Mamadi Doumbouya comme Président de la transition et prévoit un gouvernement dirigé par un Premier ministre civil et un Conseil national de transition qui fait office de parlement jusqu’à la mise en place d’une nouvelle assemblée nationale. Ce Conseil de la transition sera composé de 81 membres issus des forces vives de la nation (partis politiques, société civile, diaspora, organisations socioprofessionnelles, organisations religieuses…) Ni les membres du gouvernement, ni les membres du Conseil national de la transition ne pourront se présenter aux élections qui mettront fin à la transition.



La charte consacre aussi les libertés individuelles et collectives reconnues comme les droits fondamentaux de la personne.



La charte précise que la durée de la transition sera confirmée de commun accord entre les forces vives de la nation.



Nous y reviendrons

























Guinéenews.org