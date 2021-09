Guinée : Deux soldats arrêtés

Les putschistes ont donné la nouvelle hier à la télévision nationale guinéenne selon Igfm. Les soldats F. Abdoul et D. Djibril de 2ème classe sont accusés d’actes de vandalisme et de pillage de bien des populations. Le junte a ainsi décidé de les arrêter et de les radier de l’armée.

Par ailleurs, le CNRD alerte les populations sur d’éventuels arnaqueurs qui tenteraient de leur soutirer de l’argent en leur nom. «Le CNRD invite ces opérateurs à ne pas céder à ces pratiques peu honorables. Dans les jours à venir, un numéro vert sera mis à la disposition de la population.»