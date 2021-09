Guinée: La Cedeao exige la libération de Condé et le retour à l’ordre constitutionnel « sous peine de sanctions »

À l’instar du secrétaire général des nations unies, António Guterres, la Cedeao « condamne avec la plus grande fermeté » le coup d’état de ce dimanche 5 Septembre 2021 en Guinée.



Dans un communiqué parcouru par Seneweb, le président en exercice de la Cedeao, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo exige « le respect de l’intégrité physique du président de la République, le Pr Alpha Condé et sa libération immédiate et sans conditions ainsi celle de toutes les personnes arrêtées ».



En réponse à la décision des putschistes de dissoudre aussi bien la constitution que les institutions républicaines, la Cedeao brandit des sanctions. En effet, elle exige « le retour à l’ordre constitutionnel sous peine de sanctions ».



Réaffirmant ainsi sa désapprobation de tout changement politique anticonstitutionnelle, la Cedeao « demande aux forces de défense et de sécurité de demeurer dans une posture républicaine ».















